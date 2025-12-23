え、かわいすぎん？ スシローに“トナカイ顔パフェ”が降臨

スシローは「ミルキーキャラメルナッツパフェ」（350円〜）を12月22日から全国で販売する。

冬にぴったりなスイーツが登場！

すしチェーンスシローでは、すしメニュー以外にも様々なスイーツメニューを打ち出している。今回は冬にぴったりな、キャラメル味のアイスとムースにナッツをあしらった「ミルキーキャラメルナッツパフェ」が登場。

キャラメルムースの上にカラメルソースとスポンジ、バニラアイス、ホイップを重ね、一番上にキャラメルアイスをのせている。

アーモンドとチョコプレッツェル、ストロベリー味のミニハートチョコをトッピングして、トナカイの顔にも見えるかわいいヴィジュアルに仕上げた。



キャラメルムースとアイスは、どちらもコクがあってミルキーな味わいで、チョコがけしたプレッツェルと、ゆっくりローストした素焼きアーモンドのカリッとした香ばしさが良いアクセントになっているいう。

さらに、冬におすすめのスイーツとして、見た目も中身もホワイトチョコづくしの「ホワイトチョコケーキパリッチ」（280円〜）も販売中。

白く仕上がる卵を使用した真っ白なスポンジに、クリーミーなホワイトチョコクリームを贅沢に合わせ、パリパリ食感のホワイトチョコを2層サンド。トッピングにも削りホワイトチョコを飾って真っ白に仕上げている。

トナカイに見えるパフェ。かわいすぎん・・・？

今の時期らしい雰囲気が楽しめるスイーツがスシローに登場。店舗により値段は異なるが、350円からとお手頃価格で楽しめるのも嬉しい！

トナカイに見える「ミルキーキャラメルナッツパフェ」は、耳の部分のチョコプレッツェルがかわいいくて、ついつい写真に収めたくなりそう。すしチェーンでここまでビジュアル狙ってくるのズルくないか……？



常時発売している「ホワイトチョコケーキパリッチ」も、まるで降り積もった雪のような見た目がグッとくる！

「ミルキーキャラメルナッツパフェ」は発売期間が1月6日までと短め。さらに販売予定総数21万食が完売次第、販売終了となるのでチェックはお早めに。

スシローのスイーツ開発チーム「スシローカフェ部」では、「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトに、専属パティシエによって年間200種類を超える試作品を作り上げ、中でも厳選したこだわりのスイーツだけを販売している。今回のスイーツたちもこだわりが詰まった内容ということで胸がときめく。



スイーツ好きの人は、スシローの一品を試す価値アリ！





※文中の価格はすべて税込

※価格は店舗によって異なる



