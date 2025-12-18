このページの本文へ

コメダに「クラムチャウダー」「ミネストローネ」が定番メニュー入り。寒い日の正解はこれかも　

2025年12月18日 17時45分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　コメダ珈琲店は12月3日より、「クラムチャウダー」と「ミネストローネ」を通年販売のレギュラーメニューに加えました。現在、一部店舗を除く全国のコメダ珈琲店で発売中。

食事と合わせやすい2種のスープが仲間入り！

　今回新たに加わるのは、あさりを使ったクリーミーなスープと、複数の野菜を使ったトマトベースのスープの2種類です。

▲クラムチャウダー　540円～780円

　あさりの旨みを生かしたクリーミーなスープに具材を合わせた一品です。ミルクの風味とあさりの味わいを組み合わせた、とろみのある仕立てとしています。

　まろやかなスープの舌触りと、具材の食感が楽しめる一杯は、パンとの相性も抜群とのことです。

▲ミネストローネ　540円～780円

　8種類の具材を使用したミネストローネです。トマトの酸味に野菜の甘みや旨みが溶け込んだ、奥行きのある味わいといいます。

　ごろっとした野菜の食感がひと口ごとに楽しめて、満足感のある一杯としています。

スープの新定番が登場！

　コメダ珈琲店に、日常使いしやすいスープが仲間入り。食事と組み合わせるほか、軽めに小腹を満たしたい時間にも選びやすそうです。

　通年メニューなので、いつでも利用できる点がうれしいですね。トーストやサンドイッチと組み合わせたくなる2品です。

※価格は税込み表記です。

