コメダに「クラムチャウダー」「ミネストローネ」が定番メニュー入り。寒い日の正解はこれかも　

コメダ珈琲店は12月3日より、「クラムチャウダー」と「ミネストローネ」を通年販売のレギュラーメニューに加えました。現在、一部店舗を除く全国のコメダ珈琲店で発売中。

食事と合わせやすい2種のスープが仲間入り！

今回新たに加わるのは、あさりを使ったクリーミーなスープと、複数の野菜を使ったトマトベースのスープの2種類です。

▲クラムチャウダー 540円～780円

あさりの旨みを生かしたクリーミーなスープに具材を合わせた一品です。ミルクの風味とあさりの味わいを組み合わせた、とろみのある仕立てとしています。

まろやかなスープの舌触りと、具材の食感が楽しめる一杯は、パンとの相性も抜群とのことです。

▲ミネストローネ 540円～780円

8種類の具材を使用したミネストローネです。トマトの酸味に野菜の甘みや旨みが溶け込んだ、奥行きのある味わいといいます。

ごろっとした野菜の食感がひと口ごとに楽しめて、満足感のある一杯としています。

スープの新定番が登場！

コメダ珈琲店に、日常使いしやすいスープが仲間入り。食事と組み合わせるほか、軽めに小腹を満たしたい時間にも選びやすそうです。

通年メニューなので、いつでも利用できる点がうれしいですね。トーストやサンドイッチと組み合わせたくなる2品です。

※価格は税込み表記です。