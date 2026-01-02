これ食べたい…！「安納芋プリン スイートポテト仕立て」協同乳業のこだわりプリン

協同乳業「安納芋プリン スイートポテト仕立て」（178円）を1月12日より全国のスーパー・コンビニエンスストアで発売する。



洋菓子店に並ぶ高級感のある本格的なスイートポテトの味わいを再現したスイーツ仕立てのプリン。



鹿児島県産の種子島安納いもを使用し、安納芋の特徴である蜜の甘さを感じられるように、焼き安納芋のパウダーを使用。さらに、バターの風味が洋菓子店の本格スイートポテトのような味わいを引き立て、プリンと調和するよう、カラメルソースにもバターの香りづけをして仕上げている。

また、卵の力でじっくり丁寧に蒸して固めた「本格蒸し製法」を採用し、なめらかな口当たりと安納芋のしっとり感が融合された食感が楽しめるとしている。

洋菓子屋さんの本格スイーツをイメージ

「安納芋プリン スイートポテト仕立て」

今回の「安納芋プリン スイートポテト仕立て」は、洋菓子屋さんの本格スイーツをイメージしたこだわりプリンのシリーズで、2025年9月に発売された第一弾「和栗プリン モンブラン仕立て」に続く第二弾。



甘さや味わいだけでなく、食感や香りまでこだわっているというから期待したい一品。スイートポテトがプリンでどう表現されているのか？これは楽しみだ！

（※文中の価格はすべて税込）