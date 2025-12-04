元日本代表バレーボール選手の古藤千鶴さんがゲスト！ マジで？
ポケモンが好きなそこのあなた！ 「マルマインバレーボール」で頂点目指さないか？
「ポケモンユナイト」に登場するユナイトバトルの一つ、「マルマインバレーボール」。マルマインボールを打ち返して相手チームのコートに落とすゲームです。マルマインが球になったバレーボールですね。
ポケモンユナイト公式は、オンライン大会プラットフォーム「Tonamel」にて全日本マルマインバレーボール選手権大会を12月28日に開催することを発表。
現在、大会Discordサーバーにてエントリー受付中です（https://discord.com/invite/jz3DmEDMuF）。
全日本マルマインバレーボール選手権大会では各種賞品を用意。参加賞は「マルマインのポケモンサポートメダル（プラチナ）」。ベスト8賞は「特別なトレーナーフォトシール」。優勝賞品は後日発表となっています。
大会配信は12月28日14時から『ポケモンユナイト』公式YouTubeで実施予定。水上侑さん、Refuさんという公式生配信ではおなじみのキャスターに加えて、元日本代表選手で現在は解説者やコーチとして活躍されている古藤千鶴さんがスペシャルゲストとして参加します。
💥⚪️ #全日本マルマインバレーボール選手権大会 🔴💥— ポケモンユナイト公式 (@poke_unite_jp) December 18, 2025
元日本代表 #古藤千鶴 選手から
マルマインバレーボーラーのみんなへ熱い応援コメント！
ただいまエントリー受付中↓
※ソロエントリーは12月22日（月）まで！https://t.co/YEe4yrhvJp#ポケモンユナイト pic.twitter.com/HBPd6JClAI
