買った瞬間にお得！ 銀だこ毎年“即完売”の「福袋」を元日にスタート！

築地銀だこは2026年1月1日より、数量限定商品「築地銀だこ福袋2026」を全国の築地銀だこ店舗および近隣特設会場の一部で発売します。

ぜったいお得な！！銀だこ福袋

今年は3種類が登場

毎年好評を集めている築地銀だこの福袋が、2026年も新年の初売り企画として登場します。価格帯は1200円、3600円、6000円の3種類で、いずれもたこ焼の引換券を中心に、食卓で使える商品やクーポンを組み合わせた内容です。



■ぜったいお得な！！福袋 1200円 ※最大2030円お得

たこ焼1舟引換券8個入り2枚と、銀だこ特製たこめしの素、毎月使える100円引きクーポン券、福袋限定の銀だこスタンプカードがセットになっています。スタンプカードにはスタンプが1個捺印されています。







■とにかくお得な！！福袋 3600円 ※最大3755円お得

たこ焼1舟引換券8個入り7枚に、たこめしの素、100円引きクーポン券、福袋限定スタンプカードが付属します。スタンプは3個捺印されています。





■いちばんお得な！！福袋 6000円 ※最大5480円お得

たこ焼1舟引換券8個入り12枚と、たこめしの素、100円引きクーポン券、福袋限定スタンプカードがセットになっています。スタンプは5個捺印されています。





たこ焼1舟引換券は、期間限定商品を含む8個入りのたこ焼が対象で、有効期間は2026年1月1日～6月30日です。なお、本券は商品引換時の、銀だこスタンプカード（紙、デジタル共に）への捺印はありません。また、一部店舗や通常商品以外は対象外となります。

一部店舗では先行販売も実施され、施設や店舗によって発売日や販売方法が異なります。数量限定のため、各店舗で在庫がなくなり次第、販売は終了します。

元日から数量限定で発売！

毎年人気の築地銀だこの福袋が今年も登場。たこ焼の引換券を軸にした内容で、いずれもお値段以上の内容となっています。特に、6000円の福袋は最大5480円お得になる、かなり太っ腹な内容です。

お正月らしい恒例企画として、今年も早めのチェックにしておきたいですね。

※価格は税込み表記です。