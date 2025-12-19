サントリー“トリプル生”のデザインがめっちゃ変わる！青の新パッケージで登場！

サントリーは12月下旬以降順次、「サントリー生ビール」(アルコール分5％)を全国でリニューアル新発売します。

「サントリー生ビール」は、日常に寄り添う定番ビールとして展開し、“飲みごたえと飲みやすさ”の両立を特徴としています。今回のリニューアルでは、「沁みわたるのどごし」の生ビールをテーマに、中味とパッケージを刷新します。

中身は、原料配合や仕込条件を見直すことで、香ばしさと心地よい麦のうまみを引き出し、飲みごたえを感じながらも、爽快感が心と身体に沁みわたる味わいを目指したとしています。

パッケージは「生」のロゴを継続しつつ、ベースカラーに爽やかな青色を採用。中味の特長や商品を通じて伝えたい価値を、「沁みわたるのどごし」という言葉で表現しています。

350ml缶と500ml缶のほか、瓶や樽でも展開され、家庭用から業務用まで幅広いシーンで提供されます。

“トリプル生”で親しまれた

「サントリー生ビール」の見た目が一新

「サントリー生ビール」は、発売時のCMやパッケージデザインで、「トリプル生」を推していてその愛称でも親しまれています。今回、発売以来のビール樽をモチーフにしたパッケージを一新し、印象を新たにします。



リリースによると、2025年は、業務用の瓶や樽の取り扱い店舗数が2万7500店を超え、1月から11月までの販売数量が前年を上回る水準で推移しているそう。今後の躍進のためのリニューアルであると期待したいです。



新サントリー生ビールは12月下旬以降に順次リニューアル販売されます。いつもの食事と合わせて、新しくなった一杯を確かめてみては？

※価格は税込み表記です。