これスゴイ！ セブン-イレブンで「丸鶏のローストチキン」が買える！店内オーブン仕上げ

セブン‐イレブンはクリスマスシーズンに向け、店内オーブンで焼き上げる「丸鶏のローストチキン」を店舗・数量限定で展開しています。

予約は店頭で受け付けており、指定した受取日時に支払いと受け取りを行います。受け取り期間は12月19日～25日です。

店内オーブンで焼き上げる

「丸鶏のローストチキン」が登場！

▲お店で焼いた 丸鶏のローストチキン 1980円

店内のオーブンで焼き上げて提供するという新たな取り組みの商品です。シンプルな味付けで仕上げており、鶏本来の旨味が引き立ち、しっとりジューシーな食感が楽しめるといいます。

テーブル映えする豪華なビジュアルも特長です。丸ごと1羽のため、家族や友人と複数の部位をシェアする楽しさも魅力だとしています。

クリスマス限定、パーティーを盛り上げるピザやバゲットも！

同時に、店内で焼き上げるピザやバゲットもクリスマス向けにラインアップ。丸鶏と組み合わせることで、手軽に本格的なクリスマスディナーを用意できるとしています。

▲お店で焼いたピザ ローストチキンとジェノベーゼ 1200円

▲お店で焼いたピザ ペパロニサラミ 880円

▲お店で焼いたピザ マルゲリータ 780円

▲お店で焼いたピザ 照り焼きチキン 880円

▲お店で焼いた バゲット 320円

お店で焼いた丸鶏がコンビニで買えるってスゴイ

クリスマスのごちそうの定番である「丸鶏のローストチキン」が、コンビニで受け取れるなんて！しかも店舗で焼きあげたチキンです。



夢の丸鶏をセブンでならハードル低く手に入れられそう。

ピザやバゲットを組み合わせることで、豪華なパーティーになりますね。「丸鶏のローストチキン」の購入を考えているという人は、予約をお忘れなく！ また対象店舗は限られるので、お近くのお店で問い合わせると良さそうです。

※価格は税込み表記です。