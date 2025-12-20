このページの本文へ

おいしそ！海老クリーム×トマト麺「エビクリ」 人気商品が進化

2025年12月20日 11時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

ほっこり冬メニューが登場

　トマトラーメンの専門店「太陽のトマト麺」は「とっておきのエビクリ」（1280円）を12月18日から全店において販売する。

人気メニューが進化した「とっておきのエビクリ」

　2025年12月で創業20周年を迎えた「太陽のトマト麺」。おいしく楽しく食べられてカラダにも良いラーメンの探求から、イタリアンとラーメンが融合した新ジャンルとして生まれた。

　そんな20年間で最もヒットしたメニューは、2012年12月に限定販売された「海老のクリームトマト麺」。

「とっておきのエビクリ」

　今回、創業20周年を記念し「太陽のトマト麺」で歴代人気の「エビクリ」をさらに進化させた最高峰「とっておきのエビクリ」を発売する。

　濃厚エビトマトソースと生クリームを合わせた特製エビクリスープにローズマリーの風味が香る、ロゼ色のクリームトマトスープ。

　具材は主役のぷりぷりとした大エビとイカ、ズッキーニ、エリンギ、こぼうチップ、れんこん、ブロッコリー、パプリカなど彩り豊かなたっぷり野菜。とろとろの炙りチーズと、焼き目をつけた香ばしいバゲットも添えている。

「とっておきのらぁリゾセット」

　また、「とっておきのエビクリ」に、「エビ味噌出汁」と「とっておきのらぁリゾ」の付いた「とっておきのらぁリゾセット」（1500円）も販売。

　「とっておきのらぁリゾ」とは、残ったラーメンのトマトスープをスペシャルご飯にかけて、リゾット風に食べるメニューで、麺を食べた後、残ったスープに「エビ味噌出汁」を加えると、いつもの「らぁリゾ」が和洋折衷な味わいが楽しめるという。

【販売店舗】
　東京都：錦糸町本店、青山オーバルビル店、大塚北口支店、本所吾妻橋スカイツリー支店、上野広小路支店、豊洲店、晴海トリトン店、ミーツ国分寺店
　神奈川県：十日市場支店、元住吉支店、川崎アゼリア店
　埼玉県：イオンモール北戸田店
　大阪府：福島駅前支店

この冬のとっておきメニュー

　見た目にも豪華な、冬らしい一杯。歴代のヒット商品の進化系だというから期待してしまう！

　「らぁリゾ」で最後の最後まで楽しめるのも嬉しい。この冬のとっておきのメニューとなりそうだ。

　販売は2026年2月末を予定しているそうだが、無くなり次第終了とのこと。チェックは早めが良さそうだ。

　（※文中の価格はすべて税込）

