2026年1月19日発売

スーパーカップ1.5倍から濃厚クリーミーな新作が登場！ 「明太クリーム」「カルボナーラ」

2025年12月18日 10時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　エースコックは2026年1月19日、「スーパーカップ1.5倍」シリーズから「紅のTHE濃厚　明太クリーム味ラーメン」と「白のTHE濃厚　カルボナーラ味ラーメン」を全国で発売します。

濃厚＆クリーミーな2品が登場！

　カップ麺ブランド「スーパーカップ」から登場する2商品は、いずれも寒い季節に向けて、「濃厚＆クリーミー」をコンセプトにしています。

▲スーパーカップ1.5倍　紅のTHE濃厚　明太クリーム味ラーメン　277円

　後掛けの明太子入りふりかけで仕上げる“紅”の濃厚クリーミースープが特徴。

　めんは、滑らかさのある丸刃の大盛りめんを使用。スープはポークをベースにガーリックや唐辛子を利かせ、別添の明太子入りふりかけを加えることで、クリーミーな味わいの中に明太子の風味が広がる構成です。

　かやくにはキャベツ、卵、ねぎを加えおり、食べごたえ抜群な内容とうたいます。

▲スーパーカップ1.5倍　白のTHE濃厚　カルボナーラ味ラーメン　277円

　チーズと卵の旨みにブラックペッパーの風味を利かせた白の濃厚クリーミースープが特徴。

　こちらも、丸刃の大盛りめんを採用。卵やチーズをベースにしたクリーミーなスープに、別添のふりかけで胡椒やベーコンの風味を加え、カルボナーラをイメージした仕立てです。

　かやくには鶏肉そぼろ、卵、ねぎを使用しており、抜群な食べ応えを楽しめるとのこと。

寒い日にうれしい一杯

　寒い時期になると、自然と濃厚な一杯に手が伸びますね。明太クリームとカルボナーラ、どちらも大盛りめんとクリーミーなスープの組み合わせで、満足感が期待できそうです。

　粉チーズや黒胡椒で、アレンジしても楽しめそうな2品。濃厚なラーメンが気になる人はぜひお試しを！

※価格は税込み表記です。

