「たい焼アイス」にプリン味登場！ おめで鯛“ウインク”にも出会えるかも

2026年01月06日 10時40分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　井村屋は12月29日より「たい焼アイス　プリン」を順次発売中です。

たい焼き×固めプリンの新作アイスが登場

　「たい焼アイス」シリーズは、1986年の発売以来、長年親しまれてきたロングセラーです。今回、期間限定フレーバーとして「たい焼アイス　プリン」が登場します。

▲たい焼アイス　プリン　183円

　加糖卵黄と北海道産生クリームを使用したカスタードアイスに、ほろ苦いカラメルソースを組み合わせており、濃厚でコクのある、昔懐かしい“固めプリン”のような味わいとしています。

　ミルク感のあるホワイトチョコレートでもなかをコーティングすることで、プリンの濃厚さを引き立てつつ、よりまろやかな味わいに仕上げたといいます。

　もなかは上下2色で、上側はカラメル、下側はカスタードをイメージした配色です。もなかには砂糖を加え、スイーツらしい甘さを持たせています。

ウインクたい焼が見つけられるかも!?

　井村屋の「たい焼アイス」シリーズには、ウインクしたデザインのたい焼アイスが入っていることがあります。今回の新商品も対象となり、公式リリースによると「見つけた方は、ちょっぴりラッキーかも!?」とのこと。

▲レアな“ウインクたい焼”が入っているかも……？

レトロ感が刺さる!?

　たい焼きの形をしたユニークなアイスに、プリンを組み合わせ新フレーバーが誕生。近年のレトロブームで人気の“固めプリン”をイメージしている点でも注目されそうです。

　年始のちょっとしたご褒美スイーツとして、店頭で探してみては？

※価格は税込み表記です。

