2026年1月3日に発売

天丼てんや「新春鯛づくし天丼」新年に発売！ キンメ、真鯛・レンコ鯛と豪華

2025年12月31日 16時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　天丼てんやは、2026年1月3日より、新春限定メニュー「新春鯛づくし天丼」を1月中旬まで販売します（一部店舗では1月1日または2日から販売開始）。

金目鯛・真鯛・レンコ鯛を一杯にのせた新春天丼

　新年の幕開けにふさわしい、縁起の良い“鯛”を存分に味わえる贅沢な一杯です。

▲新春鯛づくし天丼（みそ汁付）　1880円

　青森県産の「金目鯛」、国産の「真鯛」、山口県産の「レンコ鯛」の3種類を使用しています。

　加えて、天然大海老やれんこん、はじかみを添え、縁起の良い食材を組み合わせた新春らしい天丼に仕上げています。みそ汁付きで提供。

▲新春鯛づくし天丼（小）藪そば（小うどん）セット（みそ汁付）　2230円

　新春鯛づくし天丼に、小サイズの藪そばまたは小うどんを組み合わせたセットです。そばとうどんはいずれも温冷を選べます。

▲新春鯛づくし天重弁当（お新香付）　1880円

　また、新春鯛づくし天丼の内容を、持ち帰り用の天重弁当でも楽しめます。弁当にはみそ汁は付きません。

■単品販売

鯛が三種そろい踏み！

　新年の節目に、鯛を主役にした特別感のある天丼が登場します。3種類の鯛を一度に味わえる構成は、お正月らしい華やかさを感じさせます。

　こちらのメニューは持ち帰りも選べます。お出かけ先や自宅で、新春ならではの豪華な天丼を味わっては？

　なお、一部店舗では販売対象外なのでご注意。

販売対象外店舗：
新千歳空港店、羽田空港第１ターミナル店、羽田空港第２ターミナル店、
刈谷ハイウェイオアシス近鉄パークハウス店、上里SA店、富士川SA店、
未来ダイニング　文京グリーンコート店

※価格は税込み表記です。

