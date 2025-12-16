AI高負荷処理を加速するエプソン製PC「Endeavor Pro9300」販売開始、RTX 50シリーズ対応

アスクは、エプソンダイレクト製「Endeavor Pro9300」の取り扱いを開始した。このハイエンドPCは、AI処理や画像解析、3Dモデリングに対応した製品で、最新技術を駆使することでプロフェッショナルな業務をサポートする。

Endeavor Pro9300は、最新のインテル Core Ultraプロセッサーを標準搭載し、AI処理を効率化する「Neural Processing Unit（NPU）」を内蔵。これにより、AI推論や画像解析、オンプレミスLLMの運用をスムーズに行い、生産性の向上を実現するとしている。また、NVIDIA GeForce RTX 50シリーズなどの高性能グラフィックボードの搭載も可能で、3Dモデリングや映像制作においても高いパフォーマンスを発揮する。

同PCは最大192GBのメモリーと最大9基のストレージ構成が可能で、大規模データ解析やシミュレーションにも柔軟に対応する。さらに、エプソンPC独自の定額保守サービスにより、主要部品のグラフィックボードまでカバーされ、長期運用時のメンテナンス負荷を軽減する。

発売を記念して、エプソンダイレクトは対象のグラフィックボードの価格が優遇されるキャンペーンを実施しており、期間は2026年3月末まで。製造業や建設業、研究開発など多様な現場でのAI・高負荷業務の生産性向上を検討する企業には絶好の機会となるだろう。