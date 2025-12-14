格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ 第571回
シャオミの3万円強の新エントリースマホ「REDMI 15 5G」はFeliCa対応に7000mAhバッテリーが◎！
2025年12月14日 15時00分更新
主要格安SIMの料金表とともに、格安SIM、SIMフリースマホなどの1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週は、シャオミが新エントリースマホ「REDMI 15 5G」を発表。3万円強の価格帯ながら、FeliCa対応に7000mAhの大容量バッテリーと、シャオミらしい高コスパ機だ。
シャオミからも3万円台の新エントリー機が登場
FeliCaに大容量バッテリー 基本スペックもなかなか高い
11月の「OPPO A5 5G」に続いて、シャオミからもFeliCa対応の新エントリースマホ「REDMI 15 5G」が発表。12月19日に発売される。SIMフリー版の価格は4GB＋128GBモデルが3万1980円、8GB＋256GBモデルが3万6980円。なお、ソフトバンクからも販売される。
REDMI 15 5Gの特長としては、シャオミらしい「コスパの高さ」、「FeliCa対応」、そして「7000mAhの大容量バッテリー」の3点が挙げられる
まずはコスパ。主なスペックを挙げていくと、エントリー機としてはなかなか高いことがわかる。6.9型フルHD＋液晶（1080×2340、144Hz対応）、Snapdragon 6s Gen 3、4／8GBメモリー、128／256GBストレージ（microSD対応）、5000万画素カメラ（＋補助レンズ）、側面指紋センサー（＋顔認証）、Android 15（HyperOS 2）など。処理性能自体はエントリー級だが、8GBメモリー搭載モデルが用意されているのはうれしい点。ディスプレーの解像度も高い。
続いては、FeliCa対応。国内市場においても非対応モデルが中心になっているシャオミだが、幅広いユーザー層を狙うのであれば「必要」という考えのようだ。防水・防塵でも、IP64と防滴レベルながら対応している。
最後はバッテリー容量。7000mAhはインパクトのある数字。単に容量が大きいだけでなく、33Wの急速充電対応で充電時間が短くなっているほか、USBケーブル経由で18Wのリバース充電をサポート。イヤホンや他のスマホなどをチャージできる。モバイルバッテリーのような使い方が可能というわけだ。
ネットワーク面では、ドコモ5Gの4.5GHz帯（n79）を除く、国内4キャリアの主要4G／5Gバンドをサポート。SIMスロットはnanoSIM＋eSIM。カラバリはリップルグリーン、チタングレー、ミッドナイトブラックの3色。
サイズは80.45×169.48×8.4mm、重量は217gとかなり大型ではあるが、しっかりとした性能を持つ1台。価格重視でスマホを探している人にとっては、安価でも利用用途があまり絞られない本機は、魅力的な存在となるだろう（特に8GB＋256GBモデル）。
|シャオミ「REDMI 15 5G」の主なスペック
|ディスプレー
|6.9型液晶（19.5：9） 144Hz対応
|画面解像度
|1080×2340
|サイズ
|80.45×169.48×8.4mm
|重量
|217g
|CPU
|Snapdragon 6s Gen 3
2.3GHz（8コア）
|内蔵メモリー
|4 or 8GB
|内蔵ストレージ
|128 or 256GB
|外部ストレージ
|microSD（最大2TB）
|OS
|Android 15（HyperOS 2）
|対応バンド
|5G NR：n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28
/38/40/41/48/66/71/77/78
4G LTE：1/2/3/4/5/7/8/12/13/17
/18/19/20/26/28/32/66/71
/38/40/41/42/48
W-CDMA：1/2/4/5/6/8/19
4バンドGSM
|無線LAN
|2.4GHz／5GHz対応
|カメラ画素数
|5000万画素（＋補助レンズ）
イン：800万画素
|バッテリー容量
|7000mAh（33W対応）
|FeliCa／NFC
|○／○
|防水／防塵
|△／○（IP64）
|生体認証
|側面指紋＋顔
|SIM形状
|nanoSIM＋eSIM
|USB端子
|Type-C
|イヤホン端子
|○
|カラバリ
|リップルグリーン、チタングレー、ミッドナイトブラック
|発売日
|12月19日
|価格（SIMフリー版）
|3万1980円（4GB＋128GB）
3万6980円（8GB＋256GB）
人気の音声通話付きSIMの料金表（税込）
|IIJmio／BIC SIM ギガプラン（音声SIM）
|IIJmio ギガプラン
(データeSIM)
|5ギガ
|10ギガ
|25ギガ
|35ギガ
|10ギガ
|25ギガ
|通信網
|ドコモ/au
|ドコモ
|高速通信
通信量
|月5GB
|月10GB
|月25GB
|月35GB
|月10GB
|月25GB
|制限時の
通信速度
|300kbps
|300kbps
|月額料金
|950円
|1400円
|2000円
|2400円
|1050円
|1650円
|5G対応
|○
|○
|eSIM対応
|○
|○(eSIMのみ)
|通話定額
|500円(1回5分)、700円(1回10分)、
1400円（かけ放題）
|データのみ
|初期費用
|3733円(auは3746円)
|3733円
|制限解除
オプション
|220円／1GB
|220円／1GB
|通信制御
|3日／366MB(低速時のみ)
|3日／366MB
(低速時のみ)
|カウント
フリー
|ー
|ー
|公衆Wi-Fi
|×(BIC SIMは○)
|×
|最低利用期間
|2ヵ月
|2ヵ月
|契約解除料
|なし
|なし
|転出手数料
|なし
|なし
|その他プラン
など
|月2GB：850円、月15GB：1800円
月45GB：3300円、月55GB：3900円
|月5GB：650円
月55GB：3540円など
|mineo デュアルタイプ
|マイピタ
3GB
|マイピタ
7GB
|マイピタ
30GB
|マイそく
スーパーライト
|マイそく
スタンダード
|マイそく
プレミアム
|通信網
|ドコモ/au/SB
|高速通信
通信量
|月3GB
|月7GB
|月30GB
|なし
|最大1.5Mbpsで使い放題
|最大5Mbpsで使い放題
|制限時の
通信速度
|1Mbps
（＋385円で3Mbps
15GB以上は無料）
|32kbps
|32kbps(平日12～13時)
|月額料金
|1298円
|1518円
|2178円
|250円
|990円
|2200円
|5G対応
|○
|eSIM対応
|○（ドコモ、auのみ）
|通話定額
|550円(1回10分)、1210円(かけ放題)、110円（440円相当）
|初期費用
|3740円
|制限解除
オプション
|55円／100MB
|198円／24時間
|通信制御
|3日／10GB(低速時のみ)
|3日／10GB
|カウント
フリー
|低速状態を3Mbpsにするオプション（385円、15GB以上は無料）
22時半～7時半は使い放題にするオプション（990円、50GBは無料）
|1回198円で購入から24時間、速度制限無し
22時半～7時半は使い放題にするオプション（990円）
|公衆Wi-Fi
|月398円
|最低利用期間
|なし
|契約解除料
|なし
|転出手数料
|なし
|その他プラン
など
|月15GB：1958円
月50GB：2948円
|最大300kbpsは660円
|イオンモバイル
|BIGLOBEモバイル
|メルカリモバイル
|5GB
|20GB
|プランR
|プランM
|4GB
|20GB
|通信網
|ドコモ/au
|ドコモ/au
|ドコモ（au予定）
|高速通信
通信量
|月5GB
|月20GB
|月3GB
|月6GB
|月4GB
|月20GB
|制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|300kbps
|月額料金
|1298円
|1958円
|1320円
|1870円
|990円
|2390円
|5G対応
|○
|×（ドコモは○）
|○
|eSIM対応
|○
|○
|○（物理SIMは予定）
|通話定額
|550円(1回5分)
935円(1回10分)
1650円(かけ放題)
|660円(1回3分)
913円(1回10分)
|550円(1回5分)
770円(1回10分)
1320円(かけ放題)
|初期費用
|3300円
|3733円
|3300円
|制限解除
オプション
|1～10GBまで1GBごとに110円ずつアップ
(月途中でプラン変更可)
|330円／100MB
|メルカリでのギガの売買が可能
|通信制御
|3日／366MB
(低速時のみ)
|―
|3日／366MB
(低速時のみ)
|カウント
フリー
|―
|＋月308円でYouTube、
ABEMAなど
|―
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|なし
|契約解除料
|なし
|なし
|なし
|転出手数料
|なし
|なし
|なし
|その他プラン
など
|月1GB：858円
月10GB：1848円など
|月1GB：1078円など
|月10GB：1730円
月40GB：3700円
|日本通信SIM
|HISモバイル
|合理的シンプル290プラン
|合理的みんなのプラン
|合理的50GBプラン
|1GB
プラン
|7GB
プラン
|20GB
プラン
|通信網
|ドコモ
|ドコモ
|高速通信
通信量
|段階制
月1GB～
|月20GB
|月50GB
|月1GB
|月7GB
|月20GB
|制限時の
通信速度
|低速通信
|低速通信（200kbps）
|月額料金
|290円～
|1390円
|2178円
|550円
(100MBまで280円)
|990円
|2090円
|5G対応
|○
|○
|eSIM対応
|○
|○
|通話定額
|390円
(月70分)
390円
(1回5分)
1600円
(かけ放題)
|月70分 or
1回5分まで かけ放題は
＋1600円
|月70分 or
1回5分まで かけ放題は
＋1200円
|500円(1回6分)
1480円(かけ放題)
|1回6分まで
|初期費用
|3300円
|3300円
|制限解除
オプション
|220円／1GB
|200円／1GB
|通信制御
|―
|―
|カウント
フリー
|―
|―
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|契約解除料
|なし
|なし
|転出手数料
|なし
|なし
|その他プラン
など
|月3GB：770円、月10GB：1340円など
|LinksMate
|NUROモバイル
|5GB
|15GB
|VSプラン
|VMプラン
|NEOプラン
|NEOプランW
|通信網
|ドコモ
|ドコモ/au/SB
|高速通信
通信量
|月5GB
|月15GB
|月3GB
|月5GB
|月35GB
|月55GB
|制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|1Mbps
|月額料金
|1210円
|1870円
|792円
|990円
|2699円
|3980円
|5G対応
|○
|○
|eSIM対応
|○
|○（ドコモ回線のみ）
|通話定額
|935円(1回10分)
|490円(1回5分)、880円(1回10分)
1430円(かけ放題)
|初期費用
|3300円
|3740円
|0円
|制限解除
オプション
|550円／2GB
2200円／10GB
|550円／1GB
|通信制御
|3日／300MB
(低速時のみ)
|ー
|カウント
フリー
|対応ゲーム、ABEMA、Twitter、Facebookなど(月550円)
|―
|LINE
|上りデータ通信
LINE、Twitter
Instagram、TikTok
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|契約解除料
|なし
|なし
|転出手数料
|なし
|なし
|その他プラン
など
|月1GB：737円
月30GB：2970円など
|月10GB：1485円
かけ放題＋月1GB：1870円
|DTI SIM
音声プラン
|y.u mobile
|J:COM MOBILE
|3GB
|毎日1.4ギガ使い切り
|シングル
|シングル
U-NEXT
|5GB
|10GB
|通信網
|ドコモ
|ドコモ
|au
|高速通信
通信量
|月3GB
|1日
1.4GB
|月10GB
|月20GB
(月30GB)
|月5GB
|月10GB
|制限時の
通信速度
|200kbps
|128kbps
|200kbps
|1Mbps
|月額料金
|1639円
|3190円
|1070円
|2970円
|1628円
|2178円
|5G対応
|×
|×
|○
|eSIM対応
|×
|×
|○
|通話定額
|902円(1回10分)
|550円(1回10分)
1400円(かけ放題)
|935円(1回5分、
現在キャンペーン中で550円)
|初期費用
|3733円
|3740円
|3300円(ウェブでは無料)
|制限解除
オプション
|418円／500MB
660円／1GB
|330円／1GB
1200円／10GB
|330円／1GB
|通信制御
|3日
／2GB
|―
|条件非公表
|―
|カウント
フリー
|―
|―
|J:COMオンデマンド
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|○
|最低利用期間
|なし
|なし
|なし
|契約解除料
|なし
|なし
|なし
|転出手数料
|なし
|なし
|なし
|その他プラン
など
|月1GB：1320円、
月5GB：2112円など
|「シングル U-NEXT」はU-NEXTのサービス込み。1200円分のポイントで追加チャージ可
|月1GB：1078円など
|UQ mobile
|Y!mobile
|トクトク
プラン2
|コミコミ
プラン
バリュー
|シンプル3
S
|シンプル3
M
|シンプル3
L
|通信網
|au
|ソフトバンク
|高速通信
通信量
|月5GB/30GB
|月35GB
|月5GB
|月30GB
|月35GB
|制限時の
通信速度
|1Mbps
|300kbps
|1Mbps
|月額料金
|2178円
3278円
|3828円
|3058円
|4158円
|5258円
|5G対応
|○
|○
|eSIM対応
|○
|○
|通話定額
|1980円
(かけ放題)
880円
(1回10分)
550円
(月60分)
|1回10分
1100円
(かけ放題)
|1980円(かけ放題)
880円(1回10分)
|1回10分
1100円
(かけ放題)
|初期費用
|3850円
|3850円
|制限解除
オプション
|1100円／1GB
|550円／500MB
|通信制御
|通信量超過後の1Mbpsはさらに40GB(トクトク)/50GB(コミコミ)超過時に最大128kbpsまで低速化される
|通信量超過後の300kbps／1Mbpsはさらに月間通信量の半分の超過時に最大128kbpsまで低速化される
|カウント
フリー
|―
|―
|公衆Wi-Fi
|○
|○
|最低
利用期間
|なし
|なし
|契約解除料
|なし
|なし
|転出手数料
|なし
|なし
|その他
|「トクトクプラン2」は固定回線セット割（月1100円）、家族割引（月550円）、au PAYカード割（月220円）あり
|固定回線セット割（月1650円）、または家族割引（2回線目以降は月1100円割引）などあり
|ドコモ
ahamo
|ドコモ ドコモmini
|4GB
|10GB
|通信網
|ドコモ
|ドコモ
|高速通信
通信量
|月30GB
|月4GB
|月10GB
|制限時の
通信速度
|1Mbps
|128kbps
|月額料金
|2970円
|2750円
|3850円
|5G対応
|○
|○
|eSIM対応
|○
|○
|通話定額
|1回5分
1100円
(かけ放題)
|880円（1回5分）
1980円(かけ放題)
|初期費用
|0円
|3850円（オンラインは0円）
|制限解除
オプション
|＋1980円で80GB追加可能
550円／1GB
|1100円／1GB
|通信制御
|―
|―
|カウント
フリー
|―
|―
|公衆Wi-Fi
|○
|○
|最低利用期間
|なし
|なし
|契約解除料
|なし
|なし
|転出手数料
|なし
|なし
|その他
|固定回線セット割（月1210円）、ドコモでんきセット割（月110円）、dカード支払割（月550円）などあり
|au
povo2.0
|ソフトバンク
LINEMO
|楽天モバイル
Rakuten最強プラン
|ベストプラン
|ベストプランV
|通信網
|au
|SB
|楽天(＋au)
|高速通信
通信量
|月0GB
(要追加)
|月3GB
/10GB
|月30GB
|段階制
月3GB
/20GB
/無制限
|制限時の
通信速度
|128kbps
|300kbps
|1Mbps
|―
|月額料金
|0円
|990円
/2090円
|2970円
|1078円
/2178円
/3278円
|5G対応
|○
|○
|○
|eSIM対応
|○
|○
|○
|通話定額
|550円
（1回5分）
1650円
(かけ放題)
|550円
（1回5分）
1650円
(かけ放題)
|1回5分
1100円
(かけ放題)
|かけ放題
|初期費用
|0円
|3850円
|0円
|制限解除
オプション
|390円
／1GB(7日)
990円
／3GB(30日)
2700円
／20GB(30日)
9834円
／300GB(90日)
2万6400円
／360GB(365日)
330円／24時間使い放題
|550円／1GB
|―
|通信制御
|使い放題オプションは混雑時や動画での通信制御あり
|通信量超過後の300kbps／1Mbpsはさらに月15GB／45GBの超過時に最大128kbpsまで低速化される
|条件非公表
|カウント
フリー
|―
|LINE(トーク、
音声・動画通話)
|―
|公衆Wi-Fi
|○
|×
|月398円
|最低利用期間
|なし
|なし
|1年
|契約解除料
|なし
|なし
|最大1078円
|転出手数料
|なし
|なし
|なし
※：au網を用いたMVNOのサービスは基本的にいずれも直近3日の通信量が6GBを超えた場合の通信速度の制限がある
