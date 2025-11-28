FeliCa対応＆6000mAhバッテリーの新スマホ「OPPO A5 5G」登場　3万2800円！

OPPO（オウガ・ジャパン）は、FeliCaにも対応したエントリークラスのスマートフォン「OPPO A5 5G」を12月4日に発売すると発表した。SIMフリーのほか、au／UQ mobile／楽天モバイル／MVNOの各社でも販売される。SIMフリー版の公式サイトでの価格は3万2800円。
OPPOから3万2800円の新エントリー機が登場
今度は防水防塵・FeliCa対応 6000mAhバッテリーも実用的
OPPOから、大容量バッテリー（6000mAh）で、エントリーモデルながらクラウド経由でAI機能も利用できるなど、実用的な低価格モデルが登場した。
主なスペックは、1000ニト＆120Hz対応の6.7型HD液晶（720×1604）、MediaTek Dimensity 6300、4GBメモリー、128GBストレージ、5000万画素カメラ（＋深度200万画素）、6000mAhバッテリー（45W対応）、側面指紋センサー（＋顔認証）、ColorOS 15（Android 15ベース）など。ネットワーク面では、国内4キャリアの4G／5G主要バンドをサポート（ドコモ4.5GHz帯は非対応）、SIMスロットはnanoSIM×2／nanoSIM＋eSIMのどちらでも利用できる。
FeliCaに加えて、IP65の防水防塵に対応するなど、エントリー機でありながら、日本のユーザーが求める機能に広くサポートしているのはうれしい点。大容量バッテリーについては、他機器の充電が可能で、モバイルバッテリー的な利用用途にも対応する。
また、クラウド型AIの「OPPO AI」をサポート。エントリー機ながら、古い写真の解像感をAIで補足したり、不要な被写体やガラスに写り込んだ影を消すといった機能が用意されている。
カラバリはグリーンとホワイトの2色。ホワイトについては、見る角度で光り方が異なる模様が施されているのも特徴的となっている。
|「OPPO A5 5G」の主なスペック
|ディスプレー
|6.7型液晶（約20：9） 120Hz対応
|画面解像度
|720×1604
|サイズ
|約76×166×8mm
|重量
|約194g
|CPU
|MediaTek Dimensity 6300
2.4GHz（8コア）
|内蔵メモリー
|4GB
|内蔵ストレージ
|128GB
|外部ストレージ
|microSD
|OS
|Android 15（ColorOS 15）
|対応バンド
|5G NR：n1/3/28/41/77/78
4G LTE：1/2/3/4/5/7/8/12/13/17
/18/19/26/28/38/39/40/41/42
W-CDMA：1/2/4/5/6/8/19
4バンドGSM
|無線LAN
|IEEE802.11ac
|カメラ画素数
|5000万画素＋200万画素（深度）
イン：800万画素
|バッテリー容量
|6000mAh（45W対応）
|FeliCa／NFC
|○／○
|防水／防塵
|△／○（IP65）
|生体認証
|側面指紋＋顔
|SIM形状
|nanoSIM×2／nanoSIM＋eSIM
|USB端子
|Type-C
|イヤホン端子
|○
|カラバリ
|グリーン、ホワイト
|発売日
|12月4日
|価格（SIMフリー版）
|3万2800円