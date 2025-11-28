このページの本文へ

FeliCa対応＆6000mAhバッテリーの新スマホ「OPPO A5 5G」登場　3万2800円！

2025年11月28日 10時55分更新

文● オカモト／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　OPPO（オウガ・ジャパン）は、FeliCaにも対応したエントリークラスのスマートフォン「OPPO A5 5G」を12月4日に発売すると発表した。SIMフリーのほか、au／UQ mobile／楽天モバイル／MVNOの各社でも販売される。SIMフリー版の公式サイトでの価格は3万2800円。

OPPOから3万2800円の新エントリー機が登場
今度は防水防塵・FeliCa対応　6000mAhバッテリーも実用的

　OPPOから、大容量バッテリー（6000mAh）で、エントリーモデルながらクラウド経由でAI機能も利用できるなど、実用的な低価格モデルが登場した。

OPPOから新エントリー機が登場

　主なスペックは、1000ニト＆120Hz対応の6.7型HD液晶（720×1604）、MediaTek Dimensity 6300、4GBメモリー、128GBストレージ、5000万画素カメラ（＋深度200万画素）、6000mAhバッテリー（45W対応）、側面指紋センサー（＋顔認証）、ColorOS 15（Android 15ベース）など。ネットワーク面では、国内4キャリアの4G／5G主要バンドをサポート（ドコモ4.5GHz帯は非対応）、SIMスロットはnanoSIM×2／nanoSIM＋eSIMのどちらでも利用できる。

ホワイトのカラバリは背面に光の加減で見え方が変わる模様が入っている

カメラは2つあるが、1つは深度センサーと実質一眼

eSIMに対応しつつ、nanoSIMスロットも2つあるのはOPPO端末の◎な点

イヤホン端子も用意されている

　FeliCaに加えて、IP65の防水防塵に対応するなど、エントリー機でありながら、日本のユーザーが求める機能に広くサポートしているのはうれしい点。大容量バッテリーについては、他機器の充電が可能で、モバイルバッテリー的な利用用途にも対応する。

　また、クラウド型AIの「OPPO AI」をサポート。エントリー機ながら、古い写真の解像感をAIで補足したり、不要な被写体やガラスに写り込んだ影を消すといった機能が用意されている。

エントリー機ながらAIによる各種機能がクラウド経由で対応

　カラバリはグリーンとホワイトの2色。ホワイトについては、見る角度で光り方が異なる模様が施されているのも特徴的となっている。

カラバリは2色用意されている

「OPPO A5 5G」の主なスペック
ディスプレー 6.7型液晶（約20：9） 120Hz対応
画面解像度 720×1604
サイズ 約76×166×8mm
重量 約194g
CPU MediaTek Dimensity 6300
2.4GHz（8コア）
内蔵メモリー 4GB
内蔵ストレージ 128GB
外部ストレージ microSD
OS Android 15（ColorOS 15）
対応バンド 5G NR：n1/3/28/41/77/78
4G LTE：1/2/3/4/5/7/8/12/13/17
/18/19/26/28/38/39/40/41/42
W-CDMA：1/2/4/5/6/8/19
4バンドGSM
無線LAN IEEE802.11ac
カメラ画素数 5000万画素＋200万画素（深度）
イン：800万画素
バッテリー容量 6000mAh（45W対応）
FeliCa／NFC ○／○
防水／防塵 △／○（IP65）
生体認証 側面指紋＋顔
SIM形状 nanoSIM×2／nanoSIM＋eSIM
USB端子 Type-C
イヤホン端子
カラバリ グリーン、ホワイト
発売日 12月4日
価格（SIMフリー版） 3万2800円
 

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン