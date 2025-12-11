他機器の充電が可能で、モバイルバッテリーとしても使えます
シャオミ、FeliCa＆7000mAhバッテリーの新エントリースマホ「REDMI 15 5G」
2025年12月11日 17時40分更新
シャオミ・ジャパンは、「バッテリーヒーロー」をキーワードに7000mAhの大容量バッテリーを搭載したエントリークラスのAndroidスマートフォン「REDMI 15 5G」を発表。12月19日に発売する。SIMフリーのほか、ソフトバンクからも販売され、SIMフリー版の価格は4GB＋128GBモデルが3万1980円、8GB＋256GBモデルは3万6980円。
エントリー機ながらFeliCa対応で8GBモデルも用意
7000mAh（！）の大容量バッテリー搭載で他機器も充電可能
REDMI 15 5Gの最大の特長は前述のように7000mAhの大容量バッテリー。単純にバッテリー駆動時間が長いだけでなく、33Wの急速充電が可能。また、18Wのリバース充電にも対応しており、イヤホンやスマホをチャージするなど、モバイルバッテリーとしての活用も視野に入る。
そのほか主なスペックは、6.9型フルHD＋液晶（1080×2340、144Hz対応）、Snapdragon 6s Gen 3、4／8GBメモリー、128／256GBストレージ、5000万画素カメラ（＋補助レンズ）、FeliCa、防滴防塵（IP64）、側面指紋センサー（＋顔認証）、Android 15（HyperOS 2）など。SIMスロットはnanoSIM＋eSIM。本体サイズは80.45×169.48×8.4mm、重量は217g。カラバリはリップルグリーン、チタングレー、ミッドナイトブラックの3色。
大画面でかなり大柄なモデルだが、エントリー機としては比較的ハイスペックでFeliCaもサポート。シャオミらしいコスパの高さが魅力の1台と言える。
|シャオミ「REDMI 15 5G」の主なスペック
|ディスプレー
|6.9型液晶（19.5：9） 144Hz対応
|画面解像度
|1080×2340
|サイズ
|80.45×169.48×8.4mm
|重量
|217g
|CPU
|Snapdragon 6s Gen 3
2.3GHz（8コア）
|内蔵メモリー
|4 or 8GB
|内蔵ストレージ
|128 or 256GB
|外部ストレージ
|microSD（最大2TB）
|OS
|Android 15（HyperOS 2）
|対応バンド
|5G NR：n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28
/38/40/41/48/66/71/77/78
4G LTE：1/2/3/4/5/7/8/12/13/17
/18/19/20/26/28/32/66/71
/38/40/41/42/48
W-CDMA：1/2/4/5/6/8/19
4バンドGSM
|無線LAN
|2.4GHz／5GHz対応
|カメラ画素数
|5000万画素（＋補助レンズ）
イン：800万画素
|バッテリー容量
|7000mAh（33W対応）
|FeliCa／NFC
|○／○
|防水／防塵
|△／○（IP64）
|生体認証
|側面指紋＋顔
|SIM形状
|nanoSIM＋eSIM
|USB端子
|Type-C
|イヤホン端子
|○
|カラバリ
|リップルグリーン、チタングレー、ミッドナイトブラック
|発売日
|12月19日
|価格（SIMフリー版）
|3万1980円（4GB＋128GB）
3万6980円（8GB＋256GB）