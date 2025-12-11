このページの本文へ

他機器の充電が可能で、モバイルバッテリーとしても使えます

シャオミ、FeliCa＆7000mAhバッテリーの新エントリースマホ「REDMI 15 5G」

2025年12月11日 17時40分更新

文● オカモト／ASCII

　シャオミ・ジャパンは、「バッテリーヒーロー」をキーワードに7000mAhの大容量バッテリーを搭載したエントリークラスのAndroidスマートフォン「REDMI 15 5G」を発表。12月19日に発売する。SIMフリーのほか、ソフトバンクからも販売され、SIMフリー版の価格は4GB＋128GBモデルが3万1980円、8GB＋256GBモデルは3万6980円。

シャオミ

シャオミから新エントリー機が登場。FeliCa対応に7000mAhの大容量バッテリー。アカ抜けたデザインも魅力的

エントリー機ながらFeliCa対応で8GBモデルも用意
7000mAh（！）の大容量バッテリー搭載で他機器も充電可能

　REDMI 15 5Gの最大の特長は前述のように7000mAhの大容量バッテリー。単純にバッテリー駆動時間が長いだけでなく、33Wの急速充電が可能。また、18Wのリバース充電にも対応しており、イヤホンやスマホをチャージするなど、モバイルバッテリーとしての活用も視野に入る。

シャオミ

「バッテリーヒーロー」がキーワード

シャオミ

大容量バッテリーでも33W充電で時間をかけずにフル充電が可能

　そのほか主なスペックは、6.9型フルHD＋液晶（1080×2340、144Hz対応）、Snapdragon 6s Gen 3、4／8GBメモリー、128／256GBストレージ、5000万画素カメラ（＋補助レンズ）、FeliCa、防滴防塵（IP64）、側面指紋センサー（＋顔認証）、Android 15（HyperOS 2）など。SIMスロットはnanoSIM＋eSIM。本体サイズは80.45×169.48×8.4mm、重量は217g。カラバリはリップルグリーン、チタングレー、ミッドナイトブラックの3色。

シャオミ

かなり大柄な端末。エントリー機だけに額縁も比較的太め

シャオミ

ミッドナイトブラックは背面にラメっぽい模様が入っている

　大画面でかなり大柄なモデルだが、エントリー機としては比較的ハイスペックでFeliCaもサポート。シャオミらしいコスパの高さが魅力の1台と言える。

シャオミ「REDMI 15 5G」の主なスペック
ディスプレー 6.9型液晶（19.5：9） 144Hz対応
画面解像度 1080×2340
サイズ 80.45×169.48×8.4mm
重量 217g
CPU Snapdragon 6s Gen 3
2.3GHz（8コア）
内蔵メモリー 4 or 8GB
内蔵ストレージ 128 or 256GB
外部ストレージ microSD（最大2TB）
OS Android 15（HyperOS 2）
対応バンド 5G NR：n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28
/38/40/41/48/66/71/77/78
4G LTE：1/2/3/4/5/7/8/12/13/17
/18/19/20/26/28/32/66/71
/38/40/41/42/48
W-CDMA：1/2/4/5/6/8/19
4バンドGSM
無線LAN 2.4GHz／5GHz対応
カメラ画素数 5000万画素（＋補助レンズ）
イン：800万画素
バッテリー容量 7000mAh（33W対応）
FeliCa／NFC ○／○
防水／防塵 △／○（IP64）
生体認証 側面指紋＋顔
SIM形状 nanoSIM＋eSIM
USB端子 Type-C
イヤホン端子
カラバリ リップルグリーン、チタングレー、ミッドナイトブラック
発売日 12月19日
価格（SIMフリー版） 3万1980円（4GB＋128GB）
3万6980円（8GB＋256GB）
 

■関連サイト

