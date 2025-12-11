シャオミ、FeliCa＆7000mAhバッテリーの新エントリースマホ「REDMI 15 5G」

他機器の充電が可能で、モバイルバッテリーとしても使えます

シャオミ・ジャパンは、「バッテリーヒーロー」をキーワードに7000mAhの大容量バッテリーを搭載したエントリークラスのAndroidスマートフォン「REDMI 15 5G」を発表。12月19日に発売する。SIMフリーのほか、ソフトバンクからも販売され、SIMフリー版の価格は4GB＋128GBモデルが3万1980円、8GB＋256GBモデルは3万6980円。

エントリー機ながらFeliCa対応で8GBモデルも用意

7000mAh（！）の大容量バッテリー搭載で他機器も充電可能

REDMI 15 5Gの最大の特長は前述のように7000mAhの大容量バッテリー。単純にバッテリー駆動時間が長いだけでなく、33Wの急速充電が可能。また、18Wのリバース充電にも対応しており、イヤホンやスマホをチャージするなど、モバイルバッテリーとしての活用も視野に入る。

そのほか主なスペックは、6.9型フルHD＋液晶（1080×2340、144Hz対応）、Snapdragon 6s Gen 3、4／8GBメモリー、128／256GBストレージ、5000万画素カメラ（＋補助レンズ）、FeliCa、防滴防塵（IP64）、側面指紋センサー（＋顔認証）、Android 15（HyperOS 2）など。SIMスロットはnanoSIM＋eSIM。本体サイズは80.45×169.48×8.4mm、重量は217g。カラバリはリップルグリーン、チタングレー、ミッドナイトブラックの3色。

大画面でかなり大柄なモデルだが、エントリー機としては比較的ハイスペックでFeliCaもサポート。シャオミらしいコスパの高さが魅力の1台と言える。