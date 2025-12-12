公式サイト＆アナウンスメントトレーラーも公開！
「エースコンバット」シリーズ最新作『ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE』がPS5／XSX|S／Steamで2026年に発売決定！
バンダイナムコエンターテインメントは12月12日、エースコンバットシリーズ最新作『ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE』（エースコンバット8 ウイングス・オブ・シーヴ）をPlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）にて発売すると発表。発売時期は2026年予定、価格などは未定だ。
発売決定にともない、アナウンスメントトレーラー 「偽物の翼」と公式サイトを公開。シリーズの魅力が「深化」した、待望のナンバリング最新作のトレーラーをぜひチェックしよう。
▼アナウンスメントトレーラー「偽物の翼」
■エースコンバットシリーズ最新作が2026年に発売決定！
エースコンバットは、シリーズ世界累計2000万本以上の出荷を誇るフライトシューティングゲーム。エースパイロットとなり、リアルな没入感の中で広大な空を自在に飛び回る爽快感と、自身の判断で敵機を次々と撃墜・破壊する快感を味わいながら数々の難局を乗り越えてゆく「英雄体験」を楽しめる。
そのナンバリング最新作が、最新技術によってさらなる「深化」を遂げたシリーズ正統続編として2026年に発売決定。本作では、歴代ナンバリングタイトルと共通の世界「ストレンジリアル」を舞台に、2029年の物語が繰り広げられる。
｜空よ、教えてくれ｜
＜主人公は偽物の翼＞
戦闘機パイロットであるプレイヤーは、救難ボートで海を漂っているところを旧式空母「エンデュランス」に拾われる。母国の海軍がほぼ壊滅し、この老朽艦は避難民を抱えたまま、戦線を離脱していた。
2029年7月。
中央ユージア連合（Federation of Central Usea＜以下、FCU＞）は、ソトア共和国の電撃侵攻を受け、主要戦力を喪失する。敗走は止まらず、国土の大半が占領される中、残存戦力も散り散りに。エンデュランスもそうした存在にすぎない。
その艦内で、プレイヤーはひとつの名を託される。「シーヴの翼」──FCU首都シーヴの名を冠した、希望の象徴として語られる伝説のエース。しかしその名声は真実ではなかった。
プレイヤーは「シーヴの翼」の名を背負い、新しい3人の仲間とともに、奪われた土地を取り戻すため再び空へと向かう。
●圧倒的没入感で描くパイロットの物語
●ビジュアルと遊びが深化した空
●爽快なドックファイト
●フォトリアルな実在戦闘機
■エースコンバットシリーズ・ブランドディレクターからのメッセージ
世界のエースパイロットのみなさまへ
ブランドディレクターの河野です。
すでにACE COMBAT 8: WINGS OF THEVEのアナウンスメントトレーラーはご覧いただけましたでしょうか。
トレーラーのなかに広がる、新しい空、世界。そこに息づくキャラクターたち。そして戦闘機のエンジンの咆哮と高揚する音楽。
1フレーム1フレームに、私たちの「覚悟」と「情熱」のすべてを詰め込みました。
今回、私たちが目指した「8」は単なる進化ではありません。「深化」です。
前作『7』を発売してから、私たちはもう一度エースコンバットシリーズのコンセプト、アイデンティティに正面から取り組みました。
「空を自由自在に駆り、敵機を撃墜する興奮と、エースパイロットになる物語」
それを構築する、豊かな空の表現、雲の量感、機体のディテール、機体が空気を切り裂く感触、炎をまといながら墜ちていく敵機、無線から響く焦燥や安堵、心揺さぶる音楽。
それらひとつひとつの要素について、もう一度深く考え、向きあい、時間をかけて磨き上げ、緻密に、
そして繊細に組み上げていく――
その積み重ねの先にこそ、みなさまがまだ見たことのない「空」が広がっていると信じてきた6年でした。
ファーストトレイラーの映像の端々に映る一瞬からでも、私たちが目指しているこの「深化」、その深みを感じとっていただけるはずです。
みなさまを再び大空に送り出すその瞬間まで、私たちは一切の妥協なく、
このACE COMBAT 8 : WINGS OF THEVEを研ぎ澄ませていきます。
いましばらくお待ちください。その「深化」した空でみなさまの翼が羽ばたくときを。
エースコンバットシリーズ・ブランドディレクター
河野一聡氏
■ゲーム内スクリーンショットも公開！
【F/A-18E Super Hornet】
艦隊防空から近接航空支援まで、多彩な任務を遂行可能な艦上戦闘攻撃機。高速度戦闘よりも中速域の運動性能に強みがあり、対地攻撃に有効に働く。E型は大規模改修タイプ。愛称は「スーパーホーネット（スズメバチ）」。
【旧式空母エンデュランス】
FCU海軍所属の旧式空母。戦闘機パイロットであるプレイヤーは、救難ボートで海を漂っているところを「エンデュランス」に拾われる。
※そのほかのゲーム内スクリーンショットは公式サイトにて公開しております。
【ゲーム情報】
タイトル：ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE
（エースコンバット8 ウイングス・オブ・シーヴ）
ジャンル：ドラマティックフライトシューティング
販売：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：PlayStation 5／XboxSeriesX|S／PC（Steam）
発売日：2026年予定
価格：未定
CERO：審査中
ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
CORE IMAGERY – VIEW-READY © 2025 Vantor.
All trademarks and copyrights associated with the manufacturers, aircraft, models, trade names, brands and visual images depicted in this game are the property of their respective owners, and used with such permissions.
©2025 Sony Interactive Entertainment Inc.
“プレイステーションファミリーマーク”“PlayStation”“プレイステーション”“PS5ロゴ”“PS5”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
©2025Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはその他の国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。
※YouTubeはGoogle LLCの商標です。
※画像は開発中のものです。実際の製品とは異なる場合があります。
※情報はインフォメーション配信日現在のものです。発表後、予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。