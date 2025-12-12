バンダイナムコエンターテインメントは12月12日、エースコンバットシリーズ最新作『ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE』（エースコンバット8 ウイングス・オブ・シーヴ）をPlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）にて発売すると発表。発売時期は2026年予定、価格などは未定だ。

発売決定にともない、アナウンスメントトレーラー 「偽物の翼」と公式サイトを公開。シリーズの魅力が「深化」した、待望のナンバリング最新作のトレーラーをぜひチェックしよう。

▼アナウンスメントトレーラー「偽物の翼」

https://youtu.be/QF5aMXL2Wyw

■エースコンバットシリーズ最新作が2026年に発売決定！

エースコンバットは、シリーズ世界累計2000万本以上の出荷を誇るフライトシューティングゲーム。エースパイロットとなり、リアルな没入感の中で広大な空を自在に飛び回る爽快感と、自身の判断で敵機を次々と撃墜・破壊する快感を味わいながら数々の難局を乗り越えてゆく「英雄体験」を楽しめる。

そのナンバリング最新作が、最新技術によってさらなる「深化」を遂げたシリーズ正統続編として2026年に発売決定。本作では、歴代ナンバリングタイトルと共通の世界「ストレンジリアル」を舞台に、2029年の物語が繰り広げられる。

｜空よ、教えてくれ｜

＜主人公は偽物の翼＞

戦闘機パイロットであるプレイヤーは、救難ボートで海を漂っているところを旧式空母「エンデュランス」に拾われる。母国の海軍がほぼ壊滅し、この老朽艦は避難民を抱えたまま、戦線を離脱していた。

2029年7月。

中央ユージア連合（Federation of Central Usea＜以下、FCU＞）は、ソトア共和国の電撃侵攻を受け、主要戦力を喪失する。敗走は止まらず、国土の大半が占領される中、残存戦力も散り散りに。エンデュランスもそうした存在にすぎない。

その艦内で、プレイヤーはひとつの名を託される。「シーヴの翼」──FCU首都シーヴの名を冠した、希望の象徴として語られる伝説のエース。しかしその名声は真実ではなかった。

プレイヤーは「シーヴの翼」の名を背負い、新しい3人の仲間とともに、奪われた土地を取り戻すため再び空へと向かう。

●圧倒的没入感で描くパイロットの物語

●ビジュアルと遊びが深化した空

●爽快なドックファイト

●フォトリアルな実在戦闘機

■エースコンバットシリーズ・ブランドディレクターからのメッセージ

世界のエースパイロットのみなさまへ

ブランドディレクターの河野です。

すでにACE COMBAT 8: WINGS OF THEVEのアナウンスメントトレーラーはご覧いただけましたでしょうか。

トレーラーのなかに広がる、新しい空、世界。そこに息づくキャラクターたち。そして戦闘機のエンジンの咆哮と高揚する音楽。

1フレーム1フレームに、私たちの「覚悟」と「情熱」のすべてを詰め込みました。

今回、私たちが目指した「8」は単なる進化ではありません。「深化」です。

前作『7』を発売してから、私たちはもう一度エースコンバットシリーズのコンセプト、アイデンティティに正面から取り組みました。

「空を自由自在に駆り、敵機を撃墜する興奮と、エースパイロットになる物語」

それを構築する、豊かな空の表現、雲の量感、機体のディテール、機体が空気を切り裂く感触、炎をまといながら墜ちていく敵機、無線から響く焦燥や安堵、心揺さぶる音楽。

それらひとつひとつの要素について、もう一度深く考え、向きあい、時間をかけて磨き上げ、緻密に、

そして繊細に組み上げていく――

その積み重ねの先にこそ、みなさまがまだ見たことのない「空」が広がっていると信じてきた6年でした。

ファーストトレイラーの映像の端々に映る一瞬からでも、私たちが目指しているこの「深化」、その深みを感じとっていただけるはずです。

みなさまを再び大空に送り出すその瞬間まで、私たちは一切の妥協なく、

このACE COMBAT 8 : WINGS OF THEVEを研ぎ澄ませていきます。

いましばらくお待ちください。その「深化」した空でみなさまの翼が羽ばたくときを。

エースコンバットシリーズ・ブランドディレクター

河野一聡氏

■ゲーム内スクリーンショットも公開！

【F/A-18E Super Hornet】

艦隊防空から近接航空支援まで、多彩な任務を遂行可能な艦上戦闘攻撃機。高速度戦闘よりも中速域の運動性能に強みがあり、対地攻撃に有効に働く。E型は大規模改修タイプ。愛称は「スーパーホーネット（スズメバチ）」。

【旧式空母エンデュランス】

FCU海軍所属の旧式空母。戦闘機パイロットであるプレイヤーは、救難ボートで海を漂っているところを「エンデュランス」に拾われる。

※そのほかのゲーム内スクリーンショットは公式サイトにて公開しております。

【ゲーム情報】

タイトル：ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE

（エースコンバット8 ウイングス・オブ・シーヴ）

ジャンル：ドラマティックフライトシューティング

販売：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：PlayStation 5／XboxSeriesX|S／PC（Steam）

発売日：2026年予定

価格：未定

CERO：審査中