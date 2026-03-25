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ソフトマウスパッド「Razer Gigantus V2 Pro」も同時発表

Razer、さらなる軽量化を実現したプロ仕様のマウス「Razer Viper V4 Pro」発売

2026年03月25日 10時00分更新

文● イチ／ASCII　編集⚫︎ASCII

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Razer Viper V4 Pro

　Razerは3月25日、最新ワイヤレスマウス「Razer Viper V4 Pro」とソフトマウスパッド「Razer Gigantus V2 Pro」を発表した。

Razer Viper V4 Pro

　Razer Viper V4 Proは、「Viper V3 Pro」の系譜を継ぎながら、さらなる軽量化と8000Hzのポーリングレートに対応したマウス。

　次世代プラットフォーム「HyperSpeed Wireless Gen-2」を搭載。ワイヤレス・有線の両モードで8000Hzポーリングに対応し、クリック遅延平均0.204msという超低遅延を実現。

　また最大50000DPIを実現した「Focus Pro 50K オプティカルセンサー Gen-3」を採用。「Frame Sync」技術により、マウスのスキャンとPCのポーリングを同期させ、モーション遅延を最小限に抑えているという。

　製品サイズは幅63.9×長さ127.1×高さ39.9mm。重さはブラックが約49g、ホワイトが約50gと、前モデルから約9％の軽量化に成功。堅牢な構造を維持しつつ、素早い操作を可能にしている。

Razer Gigantus V2 Pro

Razer Gigantus V2 Pro

　Razer Gigantus V2 Proはマウスパッド「Gigantusシリーズ」の最新モデル。

　あらゆるプレースタイルに対応するため「Max Control」から「Max Speed」まで5段階のスピード特性をラインアップ。

　また特性ごとに最適化されたフォーム硬度を採用。正確なストップ性能から高速なレスポンスまで、プレースタイルに応じた操作感を実現しているという。

　Razer Gigantus V2 Proのラインアップは以下の通り。

・Max Control ：超高摩擦により、フリックの精度を最大化

・Control：高摩擦で、安定したマイクロ調整を実現

・Balance：中程度の摩擦で、バランスの取れた操作感

・Speed：低摩擦で、素早いスワイプ操作に対応

・Max Speed：超低摩擦で、圧倒的なスピードを実現

　価格はRazer Viper V4 Proが2万6980円、Razer Gigantus V2 Proが8980円となる。

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