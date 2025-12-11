キオクシア、2026年1月にPCIe 5.0 SSDを一斉投入。高性能とエントリーの二本立てで攻勢

キオクシアは、2026年1月下旬より「キオクシア」ブランドの新しいパーソナル向けSSD、「EXCERIA PRO G2 SSDシリーズ」と「EXCERIA G3 SSDシリーズ」を順次発売すると発表した。これにより、同社のPCIe 5.0のラインアップがさらに拡充され、AI環境やゲーミング、クリエイティブ制作に向けた多様なニーズに応える。

EXCERIA PRO G2 SSDシリーズは、生成AIの活用やゲーミング、クリエイティブ制作を支える高性能SSDとして登場する。最大で4TBの大容量を持ち、シーケンシャルリードで最大14,900MB/s、シーケンシャルライトで最大13,700MB/sの速度を実現するという。また、冷却性能を最適化するためにヒートスプレッダー入りラベルを採用している点も注目である。

一方、EXCERIA G3 SSDシリーズはエントリーレベル向けに設計されており、PCIe 5.0テクノロジーによる革新を日常のPC作業やAIアプリケーション環境にもたらすとしている。シーケンシャルリードで最大10,000MB/s、シーケンシャルライトで最大9,600MB/sを実現し、1TBと2TBの容量を選べる。さらに、2026年中には4TBのモデルも追加予定となっている。

キオクシアはこの製品に先駆け、EXCERIA PLUS G4 SSDシリーズを既に販売している。これにより、PCIe 5.0環境に対応する包括的なストレージソリューションを提供する計画だ。これらのSSD製品は、キオクシアの3次元フラッシュメモリBiCS FLASH 第8世代を駆使しており、速度向上、密度の向上、消費電力の削減といったメリットをもたらすという。