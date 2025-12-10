Fractal Design「Epoch XL」正式発表。洗練デザインと高エアフローを両立したフルタワーPCケース

Fractal Design「Epoch XL」シリーズが正式発表

アスクは、Fractal Designのフルタワー型PCケース「Epoch XL」シリーズを正式発表した。エアフロー性能とミニマルな外観を両立したモデルで、E-ATX規格の背面コネクタマザーボードに対応するほか、取り外し可能なメッシュパネルやMomentum 14ファンによる冷却効率の高い構造が特徴となる。価格は22,500円〜26,580円前後となる見込み。

冷却性能とメンテナンス性を両立した内部構造

「Epoch XL」シリーズは前面にMomentum 14シリーズファンを3基標準搭載し、最大360mmの水冷ラジエーターに対応。空冷・水冷どちらも柔軟に構成できるほか、トップパネルにはプルタブを備え、内部にはケーブルマネジメント用のスペースを十分に確保している。組み立てやメンテナンスをスムーズに行える設計が追求されている。

5種類のラインナップとカスタマイズ性

ラインナップは全5種で、本体カラーはブラックとホワイトの2色展開。ソリッドパネルと強化ガラスパネルのオプションが用意され、ユーザーの好みに合わせて外観をカスタマイズできる。RGB対応モデルではアドレサブル Gen 2 RGB LEDを採用したファンを搭載し、より柔軟なライティング演出が可能だ。