AMD X870採用の新Micro-ATXマザーボード「X870M AORUS ELITE WIFI7」、GIGABYTEから発売

GIGABYTE X870M AORUS ELITE WIFI7 が12月12日に発売

ニューエックスは、GIGABYTE社の新Micro-ATXマザーボード「GIGABYTE X870M AORUS ELITE WIFI7」を12月12日に発売する。AMD X870チップセットを搭載したモデルで、価格は35,800円。

電源設計・冷却機構・ユーザビリティの特徴

本モデルは14+2+2フェーズのデジタル電源設計を採用し、安定した電力供給を実現。VRM専用の大型ヒートシンクとM.2 Thermal Guardを組み合わせることで、負荷の高い状況でも効率的な熱管理が可能となっている。

さらに、PCIe x16スロットにはEZ-Latchを搭載し、ボタン操作によるクリックリリースに対応。M.2スロットもネジ不要構造を採用し、組み立てやパーツ交換の手間を軽減するなど、ユーザビリティも重視した設計となっている。

デザイン・インターフェース・通信機能

デザインはブラックを基調に、ヒートシンク、基板、Wi-Fiアンテナまで一体感を持たせた構成で、落ち着いたビジュアルを実現。DDR5メモリーのEXPOおよびXMPの両プロファイルに対応し、最新世代メモリの性能を最大限活用できる点も特徴だ。

背面にはUSB4 Type-C（40Gb/s）×2、前面にはUSB 3.2 Gen 2x2 Type-C（20Gb/s）を搭載するなど、インターフェースも充実している。オーディオはRealtek製を採用し、無線通信ではWi-Fi 7（802.11be）とBluetooth 5.4をサポート。

そのほか、PCIe 5.0／4.0対応M.2スロット、2.5GbE有線LAN、一体型I/Oバックパネル、Q-Flash Plus、Smart Fan 6など、多彩な機能を搭載し、最新環境へのアップグレードに適した構成となっている。