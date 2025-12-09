13〜32インチ対応、VESA非対応モニターを挟むだけでアーム利用可能にする新製品

VESA非対応モニターをアーム化できる「CR-LAVESADP1」が登場

サンワサプライは、VESA非対応モニターをモニターアームへ取り付けられるモニターマウントホルダー「CR-LAVESADP1」を発売した。対応サイズは13〜32インチ、価格は3,080円となっている。

本製品は、VESA規格の取り付け穴がないモニターでもアーム運用を可能にすることを目的に設計されたモデルだ。モニター本体を挟み込んで固定する方式を採用しており、背面が完全に平らでないモニターでもしっかりと保持できる構造を備えている。

幅広いモニターに対応する柔軟な取り付け構造

対応範囲は13〜32インチと広く、モニター厚さも10〜70mmまで調整可能。取り付け方式はサイズに応じて3パターンが用意されており、家庭用ディスプレイからビジネス用途のモニターまでスムーズに活用できる。

また、接触部分には傷防止クッションを搭載しているため、取り付け時にモニターを傷つける心配が少なく、安全性にも配慮されている。

VESA規格に適合し、市販アームと組み合わせやすい設計

VESA規格は75×75mmおよび100×100mmに対応しており、多くの市販モニターアームと組み合わせ可能だ。耐荷重は10kgで、一般的なモニターを問題なく支えられる仕様となっている。

シンプルな取り付け設計も特徴で、導入後は快適なモニター環境をスムーズに構築できる。VESA非対応モニターの活用幅を広げるアイテムとして、幅広いユーザーに適した製品といえる。