わずか47gの超軽量マウス登場　ナカバヤシ「小型静音3ボタンBlueLEDマウス」が12月発売

超軽量47gの「小型静音3ボタンBlueLEDマウス」発売へ

ナカバヤシは、電池込みでわずか47gという軽量設計が特徴の「小型静音3ボタンBlueLEDマウス」を、12月上旬から全国で順次発売すると発表した。価格は3,905円。

携帯性と静音性を両立した小型マウスの特長

今回登場する「小型静音3ボタンBlueLEDマウス」は、軽量性と静音性の両立が大きなポイントだ。電池込みで47gと非常に軽く、全長82mmのコンパクトサイズで持ち運びやすい。ポケットに入れても気にならないサイズ感で、外出先でも周囲に配慮しながら使用できる静音設計を採用。ホイールのスクロール操作も軽やかで、日常利用に適した使い心地を実現している。

Bluetoothとレシーバーの2タイプをラインアップ

接続方式はBluetoothモデルとレシーバーモデルの2種類を展開。Bluetoothモデルは3台までのデバイスとマルチペアリングが可能で、複数デバイスを切り替えながら使うユーザーに適している。一方、レシーバーモデルはPCにレシーバーを挿すだけで手軽に使用を開始でき、セットアップの手間を抑えたいシーンに向く。これにより、利用スタイルに合わせて最適な接続方式を選べる。

落ち着いた4色展開と公式サイトでの詳細情報

カラーバリエーションはブラック、グレー、ピンク、ホワイトの全4色。いずれも落ち着いた色合いで、ビジネスシーンにもマッチするデザインとなっている。