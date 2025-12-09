防塵・防水のIP54対応！ 軽量4,000MB/s SSD「PD40」がタフで高速

USB4対応「TEAMGROUP PD40ミニ外付けSSD」が発表

TEAMジャパンは、最新規格であるUSB4 Type-Cインターフェースを搭載した外付けSSD「TEAMGROUP PD40ミニ外付けSSD」を発表した。本製品は最大4,000MB/sの読み取り速度を実現し、ビジネス出張や日常のデータ携帯など、多様なストレージニーズに対応する。

軽量デザインと豊富な容量ラインアップ

PD40ミニ外付けSSDは、マットブラックとディープレッドのカラースキームが特徴で、ゴム溝テクスチャを採用した滑りにくいデザインとなっている。重量は約22gと軽量で、携帯性を重視した設計となっている。容量は1TB、2TB、4TBの3種類を用意し、USB4 Type-CインターフェースはUSB 3.2およびUSB 2.0デバイスとの互換性を確保。プラグアンドプレイに対応しており、外出先でもすぐに利用できる。

IP54対応の防塵・防水性能と安心の保証

本製品はIP54の防塵・防水認証を取得し、Type-Cポートにはシリコンカバーが付属することで、埃や水滴からの保護性能をさらに高めている。加えて、5年間の保証が付帯しており、長期間安心して使用できる点も特徴だ。製品仕様や最新情報は、Team Groupのグローバルチャンネルで確認できる。