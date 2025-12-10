「モンスターボールバウム」が復活！ユーハイム×ポケモンがかわいさ全開

バームクーヘンなどを手掛ける洋菓子メーカーのユーハイムは、「ポケモン」とコラボしたバレンタイン向けの商品を、2026年のバレンタインシーズンに発売します。

オンラインショップでは12月22日より先行予約を始め、店頭では2026年1月上旬から順次取り扱います。

ポケモン×ユーハイムのバレンタイン商品が全11種で登場！

ユーハイムでは今回、世代を超えて親しまれる「ポケモン」をデザインした特別仕様の新作のミルフィーユや、人気キャラクターをあしらった缶入り菓子など、全9アイテムを展開します。



パッケージには、ピカチュウやイーブイだけでなく「Pokémon LEGENDS Z-A」に登場するチコリータ、ポカブ、ワニノコも加わり、全11種類のポケモンが登場します。

▲ミルフィーユ（9個入） 1944円

サクサクのパイにクリームをサンドし、チョコレートでコーティングしたミルフィーユをデザイン缶に詰めたセットです。

個包装はピカチュウ、チコリータ、ポカブ、ワニノコの4種類で、ジャンドゥーヤとベリーミックスの2種類がランダムで入ります。

▲ミルフィーユ（5個入） 864円

パイ、クリーム、チョコレートを組み合わせたミルフィーユです。ピカチュウ、チコリータ、ポカブ、ワニノコの個包装がランダムで封入され、ジャンドゥーヤとベリーミックスの2種類が入っています。

▲ビスケットアソート（110g入） 2160円

素材の風味を活かしたビスケットの詰め合わせです。ピカチュウをデザインした缶に入っており、ピカチュウの形をしたビスケットもセットになっています。

▲モンスターボールバウム（3個入） 1944円

バウムクーヘンをチョコレートでコーティングし、中央にホワイトチョコレートでコーティングしたビスケットを入れることで、モンスターボールの見た目に仕上げた一品です。

▲ミニチョコバウム（ミルク）（3個入） 648円

▲バウムシュピッツ（4個入） 864円

▲スティックバウム（6個入） 1512円

▲スティックバウム（4個入） 972円

▲クッキー（チョコ） 1296円

世代を超えて楽しめるポケモンデザイン！

昨年も登場したユーハイムのポケモンバレンタインシリーズ。「モンスターボールバウム」などが話題になりましつぁ。



かわいい見た目がいきますが、お菓子はいずれもシンプルな原料と菓子職人の技術を生かしたユーハイムらしい仕上がりだそうで、上質な味わいなのもうれしいポイントです。



今年は「Pokémon LEGENDS Z-A」に登場するポケモンも加わり、デザインの幅がさらに広がっています。ギフトとしてだけでなく、自分のコレクション用に買うのもアリですね。

※価格は税込み表記です。