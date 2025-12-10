このページの本文へ

はなまるうどんで販売開始

これは冬の正解…！「鶏玉あんかけうどん」梅×生姜がしみる一杯

2025年12月10日 11時40分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

QuizKnock・伊沢拓司氏とコラボ！

　はなまるうどんは12月9日より「梅と生姜が香る 鶏玉あんかけうどん」を発売します。

今の時期にぴったり
「梅と生姜が香る 鶏玉あんかけうどん」

　本格的な冬の到来と受験シーズンに合わせ、「頑張る人のからだを中から温める」ために開発された新メニューです。

▲梅と生姜が香る 鶏玉あんかけうどん　小790円、中950円、大1130円

　出汁は、はなまるうどんのいりこ出汁をベースにした特製あんかけを使用しています。梅と生姜の組み合わせは、酸味と香りの組み合わせがアクセントとなり、温かいあんかけと相性抜群としています。

　あんには玉子を加えてとろみを持たせており、麺と絡みやすい仕立てです。鶏肉を具材に使い、タンパク質もしっかり摂れる構成になっています。

　店内飲食とテイクアウトはいずれも同一価格で、テイクアウト時は1杯につき容器代30円が必要です。販売期間は12月29日までとなります。

寒くても頑張りたい時に！

　「梅と生姜が香る 鶏玉あんかけうどん」は、クイズと学びをテーマにした知的エンタメをYouTubeなどで発信する「QuizKnock（クイズノック）」とのコラボレーション商品。

　実は、QuizKnock代表の伊沢拓司氏ならではの、論理的な「味の掛け算」へのこだわりを詰め込んだ味わいがポイントなんだとか。

　なお、商品リリースによると「うどんは消化吸収が良く、すぐにエネルギーに変わるため、受験生の夜食や、ここ一番の勝負前の腹ごしらえとしてもおすすめ」とのことです。

　梅と生姜の組み合わせはとても体が温まりそう。ここ一番に頑張りたい時に食べたい一杯となっています。

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

