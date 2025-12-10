これは冬の正解…！「鶏玉あんかけうどん」梅×生姜がしみる一杯

はなまるうどんは12月9日より「梅と生姜が香る 鶏玉あんかけうどん」を発売します。

今の時期にぴったり

「梅と生姜が香る 鶏玉あんかけうどん」

本格的な冬の到来と受験シーズンに合わせ、「頑張る人のからだを中から温める」ために開発された新メニューです。

▲梅と生姜が香る 鶏玉あんかけうどん 小790円、中950円、大1130円

出汁は、はなまるうどんのいりこ出汁をベースにした特製あんかけを使用しています。梅と生姜の組み合わせは、酸味と香りの組み合わせがアクセントとなり、温かいあんかけと相性抜群としています。

あんには玉子を加えてとろみを持たせており、麺と絡みやすい仕立てです。鶏肉を具材に使い、タンパク質もしっかり摂れる構成になっています。

店内飲食とテイクアウトはいずれも同一価格で、テイクアウト時は1杯につき容器代30円が必要です。販売期間は12月29日までとなります。

寒くても頑張りたい時に！

「梅と生姜が香る 鶏玉あんかけうどん」は、クイズと学びをテーマにした知的エンタメをYouTubeなどで発信する「QuizKnock（クイズノック）」とのコラボレーション商品。



実は、QuizKnock代表の伊沢拓司氏ならではの、論理的な「味の掛け算」へのこだわりを詰め込んだ味わいがポイントなんだとか。



なお、商品リリースによると「うどんは消化吸収が良く、すぐにエネルギーに変わるため、受験生の夜食や、ここ一番の勝負前の腹ごしらえとしてもおすすめ」とのことです。



梅と生姜の組み合わせはとても体が温まりそう。ここ一番に頑張りたい時に食べたい一杯となっています。

※価格は税込み表記です。