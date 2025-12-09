エビがこんなに…！ローソンに「海老上海風焼そば」など“ご褒美グルメ”6品が登場

ローソンは12月9日、「ご褒美グルメフェア」を開始します。

年末に向けて忙しさが増す時期に、少し贅沢な味わいをそろえたラインアップが並びます。

見た目も“ちょっと贅沢”な6商品が登場！

▲鮭いくら弁当 538円

紅鮭と焼鮭ほぐしに、いくら醤油漬を合わせた弁当で、具材の組み合わせによる華やかな見た目も特徴です。

▲具！おにぎり まるで海老天丼 354円

尾つき海老天を2尾使い、甘酢生姜で味の変化も楽しめるというおにぎりです。

▲ローストビーフ＆たまごサンド 538円

ローストビーフをたっぷり挟み、トリュフが香るたまごサラダを組み合わせたサンドイッチです。

▲こぼれのっけ寿司 538円

海老といくらをのせ、赤酢の赤しゃりでまとめた細巻寿司です。こぼれるほどの具材の多さが目を引く一品です。

▲海老上海風焼そば 646円

海老を10尾のせ、オイスターソースとごま油を使った香ばしい焼そばです。

▲まんまる鶏＆ハンバーグ弁当 797円

ガーリックトマトソースをかけたまんまる鶏と、デミハンバーグを組み合わせた弁当です。まちかど厨房取扱店舗にて販売します。

海老も肉も盛りだくさん！

今回のフェアでは、いずれも年末らしい“少し特別”な商品がそろい、忙しい時期でもちょっとした贅沢感を味わえる内容となっています。

特に海老を使った商品が多く、見た目にも豪華！ 買った瞬間から気分が上がりそうですよ！

※価格は税込み表記です。