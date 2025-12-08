最大250円引き！松屋「うまトマ」「カルビ焼肉」など組合わせて安い“おかずアラカルト”

松屋は12月5日から12月29日23時59分まで、「松弁ネット」・「松屋モバイルオーダー」にて、テイクアウト限定「おかずアラカルト」を販売中。
松屋が期間限定でセール開催「おかずアラカルト」
松屋の「おかずアラカルト」は、期間中、対象の惣菜メニュー11種より、希望の種類・サイズで自由に組み合わせて、通常価格より最大250円お得に購入できるというもの。
・おかずアラカルト2個セット：積み上げ価格より100円引き
・おかずアラカルト3個セット：積み上げ価格より150円引き
・おかずアラカルト4個セット：積み上げ価格より200円引き
・おかずアラカルト5個セット：積み上げ価格より250円引き
販売期間は12月5日10時から12月29日23時59分まで。
【対象メニュー】
牛皿並盛単品
創業ビーフカレー単品
牛焼肉単品（ダブル含む）
カルビ焼肉単品（ダブル含む）
厚切り豚カルビ焼肉単品（ダブル含む）
スタミナ厚切り豚カルビ焼肉単品（ダブル含む）
牛焼肉ピリ辛炒め単品（ダブル含む）
プルコギ単品（ダブル含む）
うまトマハンバーグ単品
たっぷりチーズうまトマハンバーグ単品
牛肉あいがけうまトマハンバーグ単品
テイクアウトのみの適用なのでご注意を
おかずのみ購入できるって、実はけっこうありがたい。家にご飯はあるけど「あのメニューを家で食べたい」なんて時や、「食卓にあと一品欲しい！」なんて時にも便利に活用できる。
筆者はうまトマ（うまトマハンバーグ）ファンで先日も食べたばかり。おいしかったな〜。持ち帰りが安い今の時期に家での食事にまた利用したい！
なお、デリバリーおよび店内利用は対象外で、割引が適用されるのはテイクアウトのみなのでご注意を。