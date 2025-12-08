最大250円引き！松屋「うまトマ」「カルビ焼肉」など組合わせて安い“おかずアラカルト”

松屋は12月5日から12月29日23時59分まで、「松弁ネット」・「松屋モバイルオーダー」にて、テイクアウト限定「おかずアラカルト」を販売中。

松屋が期間限定でセール開催「おかずアラカルト」

松屋の「おかずアラカルト」は、期間中、対象の惣菜メニュー11種より、希望の種類・サイズで自由に組み合わせて、通常価格より最大250円お得に購入できるというもの。

・おかずアラカルト2個セット：積み上げ価格より100円引き

・おかずアラカルト3個セット：積み上げ価格より150円引き

・おかずアラカルト4個セット：積み上げ価格より200円引き

・おかずアラカルト5個セット：積み上げ価格より250円引き

販売期間は12月5日10時から12月29日23時59分まで。



【対象メニュー】

牛皿並盛単品

創業ビーフカレー単品

牛焼肉単品（ダブル含む）

カルビ焼肉単品（ダブル含む）

厚切り豚カルビ焼肉単品（ダブル含む）

スタミナ厚切り豚カルビ焼肉単品（ダブル含む）

牛焼肉ピリ辛炒め単品（ダブル含む）

プルコギ単品（ダブル含む）

うまトマハンバーグ単品

たっぷりチーズうまトマハンバーグ単品

牛肉あいがけうまトマハンバーグ単品

テイクアウトのみの適用なのでご注意を

おかずのみ購入できるって、実はけっこうありがたい。家にご飯はあるけど「あのメニューを家で食べたい」なんて時や、「食卓にあと一品欲しい！」なんて時にも便利に活用できる。

筆者はうまトマ（うまトマハンバーグ）ファンで先日も食べたばかり。おいしかったな〜。持ち帰りが安い今の時期に家での食事にまた利用したい！



なお、デリバリーおよび店内利用は対象外で、割引が適用されるのはテイクアウトのみなのでご注意を。