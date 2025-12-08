このページの本文へ

テイクアウト限定で販売中

最大250円引き！松屋「うまトマ」「カルビ焼肉」など組合わせて安い“おかずアラカルト”

2025年12月08日 12時55分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

おかずのみが安くなるぞ〜！

　松屋は12月5日から12月29日23時59分まで、「松弁ネット」・「松屋モバイルオーダー」にて、テイクアウト限定「おかずアラカルト」を販売中。

松屋が期間限定でセール開催「おかずアラカルト」

　松屋の「おかずアラカルト」は、期間中、対象の惣菜メニュー11種より、希望の種類・サイズで自由に組み合わせて、通常価格より最大250円お得に購入できるというもの。

・おかずアラカルト2個セット：積み上げ価格より100円引き
・おかずアラカルト3個セット：積み上げ価格より150円引き
・おかずアラカルト4個セット：積み上げ価格より200円引き
・おかずアラカルト5個セット：積み上げ価格より250円引き

　販売期間は12月5日10時から12月29日23時59分まで。

【対象メニュー】
牛皿並盛単品
創業ビーフカレー単品
牛焼肉単品（ダブル含む）
カルビ焼肉単品（ダブル含む）
厚切り豚カルビ焼肉単品（ダブル含む）
スタミナ厚切り豚カルビ焼肉単品（ダブル含む）
牛焼肉ピリ辛炒め単品（ダブル含む）
プルコギ単品（ダブル含む）
うまトマハンバーグ単品
たっぷりチーズうまトマハンバーグ単品
牛肉あいがけうまトマハンバーグ単品

対象メニュー例「牛皿並盛単品」

対象メニュー例「スタミナ厚切り豚カルビ焼肉単品」

対象メニュー例「創業ビーフカレー単品」

対象メニュー一例「たっぷりチーズうまトマハンバーグ単品」

テイクアウトのみの適用なのでご注意を

　おかずのみ購入できるって、実はけっこうありがたい。家にご飯はあるけど「あのメニューを家で食べたい」なんて時や、「食卓にあと一品欲しい！」なんて時にも便利に活用できる。

　筆者はうまトマ（うまトマハンバーグ）ファンで先日も食べたばかり。おいしかったな〜。持ち帰りが安い今の時期に家での食事にまた利用したい！

　なお、デリバリーおよび店内利用は対象外で、割引が適用されるのはテイクアウトのみなのでご注意を。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧