【ちょっとお得】BelkinのQi2対応モバイルバッテリーがAmazonスマイルSALEで5％引き、

Belkinの最新Qi2対応モバイルバッテリーがAmazonで販売中

Belkinの「Qi2対応ワイヤレスモバイルバッテリー BPD006btBK-A」が、現在Amazonで開催中のAmazonスマイルSALEに登場。過去価格6,555円のところ、5%引きの6,226円で販売中だ。

スマートフォンの充電を外出先で補う用途において、携帯性の高さは重要。BelkinのQi2対応ワイヤレスモバイルバッテリーは、薄型・軽量設計に加えスタンド機能も備えるモデルで、容量や出力特性を理解したうえで選ぶことが満足度を高めるポイントである。

Qi2対応ワイヤレスモバイルバッテリーの魅力は、徹底した小型化を追求したミニマムデザインにある。手のひらに収まるサイズで重量は約140gと軽量なため、持ち運びが容易だ。さらにスタンド機能を備えており、外出先ではワイヤレス充電スタンドとしても活躍する。

技術面では、高速パススルー充電に対応している点が特徴的だ。Qi2対応ワイヤレスモバイルバッテリー BPD006btBK-A本体を充電しながら、iPhoneには15Wの高速ワイヤレス充電が可能。有線ではUSB-Cポートから最大12W、通常のワイヤレス充電でも最大7.5Wの出力に対応し、日常の充電環境をより快適にサポートする。

またAmazon限定特典として、購入者にはオリジナル壁紙のダウンロード特典が付属する。

モバイルバッテリー選びでは、容量の大きさだけでなく持ち運びやすさも判断材料となる。BelkinのQi2対応モバイルバッテリーは5000mAhクラスのコンパクトモデルであり、Amazonでは5％引き価格で販売されている。日常の“つなぎ充電”を想定するユーザーに向いた構成である。

