Belkin「Qi2対応モバイルバッテリー」登場　小型・軽量で使いやすい人気モデルがAmazonで販売中

※本記事はAmazon.co.jpで販売している商品を紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

Belkinの最新Qi2対応モバイルバッテリーがAmazonで販売中

Belkinの「Qi2対応ワイヤレスモバイルバッテリー BPD006btBK-A」が、現在Amazonで販売されている。価格は6,555円。

小型軽量のミニマムデザインと便利なスタンド機能

今回登場したQi2対応ワイヤレスモバイルバッテリーの魅力は、徹底した小型化を追求したミニマムデザインにある。手のひらに収まるサイズで重量は約140gと軽量なため、持ち運びが容易だ。さらにスタンド機能を備えており、外出先ではワイヤレス充電スタンドとしても活躍する。

高速パススルー充電に対応し充電効率が向上

技術面では、高速パススルー充電に対応している点が特徴的だ。モバイルバッテリー本体を充電しながら、iPhoneには15Wの高速ワイヤレス充電が可能。有線ではUSB-Cポートから最大12W、通常のワイヤレス充電でも最大7.5Wの出力に対応し、日常の充電環境をより快適にサポートする。

またAmazon限定特典として、購入者にはオリジナル壁紙のダウンロード特典が付属する。ユーザー評価も高く、特にテクノロジーに敏感な層から注目を集めている。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。