BelkinのMagSafe対応、磁気ワイヤレス充電スタンド｜iPhone15〜12対応

Amazonで販売中｜BelkinのMagSafe対応 磁気ワイヤレス充電スタンド

Amazonで販売中のBelkin（ベルキン）「MagSafe対応 磁気ワイヤレス充電スタンド」が登場した。USB-Cケーブル（2m）と電源アダプターが付属し、3,092円という29％オフの価格で提供されている。対応機種はiPhone 15・14・13・12シリーズで、最大7.5Wのワイヤレス急速充電に対応する。

MagSafe対応で片手装着、最大7.5Wのワイヤレス急速充電

本製品はMagSafe技術を採用しており、iPhone 12以降のMagSafe対応iPhoneを磁力で吸着する。片手でもスムーズに取り付けられる設計で、最大7.5Wの高速ワイヤレス充電が可能だ。iPhoneをスタンドに立てたまま安定して充電でき、縦向き・横向きのどちらにも設置できるため、使用シーンに合わせて視野角の調整も行える。

角度調整とLED搭載で、日常使いに配慮した設計

スタンドは自由に角度調整ができ、充電中でもiPhoneの操作がしやすい。充電状況や異物検知を知らせるLEDインジケーターを搭載しており、安全性にも配慮されている。20WのUSB-C Power Delivery 3.0対応電源アダプターが同梱されているため、購入後すぐに使用できる点も特徴だ。

磁石によってiPhoneの背面にしっかり吸着し、画面や音量ボタンを妨げにくい構造となっている。日常の充電環境をシンプルに整えたいユーザーに向けた、実用性の高いワイヤレス充電スタンドと言えるだろう。

