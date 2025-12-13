アイドルグループ「Chuu♡Cute（チューキュート）」の最年少メンバーとして活躍中の早川真由（はやかわ・まゆ）さんが、3rd DVD「Sweet＆Clear」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：135分、価格：4620円）の発売記念イベントを11月30日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

ちょうどグループの新曲「ブラッシュアップ」のMVが公開され、イベント前日に所属事務所が開催したエンタメフェス「STAR PARADE 2025」のステージで初披露。絶好のタイミングでDVDイベントを迎えたが、参加チケット完売で多くのファンが会場に押し寄せた。

――久しぶりの作品ですね。

【早川真由】 前作のリリースから2年半近く経ちますが、今回は修学旅行を抜け出した高校生を演じました。視聴する方が同級生になるのかな？ ロケは8月に沖縄で行なわれました。

――シーンとしては？

【早川真由】 フレッシュ感のあるビキニを着てビーチで遊んだり、競泳水着でプールに入ったり、レオタードで（特技の器械体操を活かした）柔軟を披露しています。お風呂でシャワーを浴びるシーンも撮りましたね。

――オススメは？

【早川真由】 寝起きに歯磨きをしたり、ベッドの上でゴロゴロするところです。ビキニトップが肩から外れるところもあって、一緒に過ごしているような雰囲気を特に感じてもらえるシーンに仕上がりました。

――高校生役といえば制服姿も？

【早川真由】 あります！ 今回は韓国風のタイトなデザインの制服だったので、「似合うかな？」と思いながら着ていましたが、可愛く撮れていたのでよかったです。SNSでもやっぱりこの制服姿が一番バズりました。

――さて、2025年はどんな1年でしたか？

【早川真由】 アイドルを始めたのが一番大きな出来事で、すごく環境が変化した年でしたね。メンバーのみんなにめっちゃ可愛がられていますが、実は一番しっかりしていると言われていて、最年少なのに頼もしいという不思議なポジションになっています（笑）。

5人で鮮烈なデビューを飾ったChuu♡Cuteだが、立花紫音（たちばな・しおん）さんが年内いっぱいで卒業することになり、11月22日から新メンバーの募集をスタート。「12月26日の卒業公演が5人体制のラストライブなので、ぜひ来ていただけるとうれしいです」と呼びかけた。渋谷の宇田川町にあるSHIBUYA FOWS（シブヤ・フォウス）にて。