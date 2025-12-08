MSI「PRO B860M-B」登場。Gen5 SSD＆PCIe 5.0対応の高コスパMicro-ATXマザーボードが1.7万円台で発売へ

MSI「PRO B860M-B」発表：最新Intel CPU対応のMicro-ATXマザーボード

MSIコンピュータージャパンは、最新の Intel Core Ultra 200S シリーズ・プロセッサーに対応するB860チップセット搭載マザーボード「PRO B860M-B」を発表した。発売日は12月12日で、価格は17,980円となる。

高速SSD・高性能GPU対応と組み立てやすさを両立した設計

PRO B860M-B は、幅広い用途に応えることを目的とした Micro-ATX マザーボードだ。ホワイトシルバーのヒートシンクが採用され、シンプルながらも洗練された外観に仕上がっている。

M.2 Gen5 スロットによる次世代高速SSDへの対応に加え、PCIe 5.0 x16スロットは高性能GPUを利用するユーザーに適した仕様となっている。ゲーミングから高負荷作業まで、パフォーマンスを求めるユーザーに向く構成だ。

さらに、GPUの脱着を容易にする「EZ PCIe CLIP II」を備えている点も特徴である。また、5G LANを搭載することで、高速かつ安定したネットワーク環境を実現している。リアI/Oシールドがプリインストールされているため、組み立て時の手間が軽減される点も実用的だ。