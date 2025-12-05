八角柱タワー＆ピラーレスミニタワーが同時発売。Thermaltakeの新PCケース2モデルをアスクが発表

Thermaltakeの新PCケース2モデルが発売へ

アスクは、Thermaltake製PCケースの新モデル「The Tower 600 Matcha Green」と「View 170 TG ARGB Bubble Pink」を発表した。The Tower 600 Matcha Greenは30,980円前後、View 170 TG ARGB Bubble Pinkは10,980円前後で、いずれも12月12日に発売される予定だ。

The Tower 600 Matcha Green ― 八角柱デザインと拡張性が特徴

The Tower 600 Matcha Greenは、八角柱形状を採用したミドルタワーPCケースで、MSI、GIGABYTE、ASUSの背面コネクタ対応マザーボードに対応する。最大420mmの水冷ラジエーターを搭載でき、冷却性能を重視した構成にも柔軟に対応可能だ。

また、別売の「Chassis Stand Kit for The Tower 600 Matcha Green」を利用することで、自由度の高いドレスアップが楽しめる。この専用スタンドも同日に6,980円前後で発売される。

View 170 TG ARGB Bubble Pink ― ピラーレス構造のミニタワーケース

View 170 TG ARGB Bubble Pinkは、強化ガラスパネルを採用したピラーレスデザインのミニタワーケース。340mmの拡張カードスペースを確保しつつ、アドレサブルRGBファンを標準で3基搭載しており、ライティング演出とシステムカスタマイズ性を両立している。

これらの製品はAmazonおよびビックカメラグループでの専売モデルで、システム性能を最大限に引き出したいユーザーや、個性的なデザインを求めるユーザーに適した選択肢となっている。