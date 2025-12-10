こんなの反則！ 陳麻婆豆腐に「牡蠣×マーボー」登場、絶対ウマいやつ

陳麻婆豆腐は、期間限定メニュー「特濃！牡蠣陳麻婆豆腐 牡蠣ソース仕立て」を、12月15日から対象店舗にて販売します。

陳麻婆豆腐×牡蠣のシビ濃厚タッグ

“麻婆豆腐発祥のお店”としても知られる本格四川料理の「陳麻婆豆腐」は、都市部を中心に各地に出店しています。今回、東京・築地の人気ラーメン店「らぁ麺 牡蠣と貝」とコラボした麻婆豆腐を発売。なんと牡蠣仕立てです。

▲特濃！牡蠣陳麻婆豆腐 牡蠣ソース仕立て 単品1610円

「らぁ麺 牡蠣と貝」が監修した濃厚な牡蠣ソースを陳麻婆豆腐にたっぷりと使った牡蠣麻婆豆腐で、牡蠣の深い旨みと、陳麻婆豆腐の辛味とシビれが出会い、深いコクと旨みが楽しめるという一品です。

また、アヒージョにしたぷりぷりの牡蠣を別添えのトッピングメニューとしても用意。1個150円で追加可能です。さらに、プラス110円で「正宗花椒」のシビれ増しに変更できます。



「特濃！牡蠣陳麻婆豆腐 牡蠣ソース仕立て」は、お得な平日ランチセットでも注文できます。

■期間限定「特濃！牡蠣陳麻婆豆腐 牡蠣ソース仕立て」

提供期間：12月15日～2026年2月28日

価格：

・平日ランチセット 1350円

ライス（大・中・小）・スープ・ザーサイ・杏仁豆腐付き

※平日ランチ限定

・お勧めセット 1830円

ライス（大・中・小）・スープ・本日の副菜・杏仁豆腐付き

・単品 1610円

※店舗によって内容が異なる場合があります。

※いずれもプラス110円で正宗花椒のシビれ増しに変更できます。

提供店舗：新宿野村ビル店、新宿サザンテラス店、有明ガーデン店、

小吃館 ぷらりと京王府中店、みなとみらい店、横浜市役所ラクシスフロント店、

たまプラーザ店、名古屋三越ラシック店、小吃館 大名古屋ビルヂング店、ルクアイーレ大阪店

シビレ増しできるのがうれしい！

陳麻婆豆腐といえば、本場四川の味わいで知られ、とてもシビ辛いことでも有名です。刺激が苦手な人には難易度が高い一品ですが、今回は牡蠣の濃厚な旨みが加わることで、いつもよりマイルドに楽しめるかも？



しかも、「らぁ麺 牡蠣と貝」監修の牡蠣ソースを使用しているとのことで、期待が高まります。



とはいえ、陳麻婆豆腐の持ち味は、やはりあのビリビリ感。プラス110円で「正宗花椒」のシビれ増しに変更できるため、“攻めたい派”も心ゆくまで堪能できますよ。

※価格は税込み表記です。