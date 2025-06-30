MSI、Core Ultra 200S対応の高性能B860マザーボード「PRO B860M-B」発売　M.2 Gen5やPCIe 5.0に対応

MSI、B860チップセット搭載「PRO B860M-B」を12月12日に発売

エムエスアイコンピュータージャパンは12月5日、最新の Intel Core Ultra 200Sシリーズプロセッサーに対応するB860チップセット搭載マザーボード「PRO B860M-B」を、12月12日に発売すると発表した。価格は17,980円。

M.2 Gen5・PCIe 5.0対応など最新構成に最適化された設計

「PRO B860M-B」はホワイトシルバーのヒートシンクを採用した Micro-ATX マザーボードで、デザイン性と冷却性能を両立している。高速SSDを活用できるM.2 Gen5スロットや、高性能GPUに対応するPCIe 5.0 x16スロットを搭載し、幅広いタスクを効率よく処理できる構成となっている。

さらに、GPUの脱着をスムーズにする大型ロッククリップ「EZ PCIe CLIP II」、安定したオンライン環境を支える5G LAN、そして組み立て作業の負担を軽減するプリインストール済みリアI/Oシールドなど、ユーザーの利便性を重視した機能も備える。