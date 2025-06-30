MSI、Core Ultra 200S対応の高性能B860マザーボード「PRO B860M-B」発売　M.2 Gen5やPCIe 5.0に対応

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷
 

MSI、B860チップセット搭載「PRO B860M-B」を12月12日に発売

　エムエスアイコンピュータージャパンは12月5日、最新の Intel Core Ultra 200Sシリーズプロセッサーに対応するB860チップセット搭載マザーボード「PRO B860M-B」を、12月12日に発売すると発表した。価格は17,980円。

M.2 Gen5・PCIe 5.0対応など最新構成に最適化された設計

　「PRO B860M-B」はホワイトシルバーのヒートシンクを採用した Micro-ATX マザーボードで、デザイン性と冷却性能を両立している。高速SSDを活用できるM.2 Gen5スロットや、高性能GPUに対応するPCIe 5.0 x16スロットを搭載し、幅広いタスクを効率よく処理できる構成となっている。

　さらに、GPUの脱着をスムーズにする大型ロッククリップ「EZ PCIe CLIP II」、安定したオンライン環境を支える5G LAN、そして組み立て作業の負担を軽減するプリインストール済みリアI/Oシールドなど、ユーザーの利便性を重視した機能も備える。

■関連サイト

MSI トップへ

過去記事アーカイブ

2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
01月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2018年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2017年
01月
03月
05月
06月
07月
09月
10月
11月
2016年
01月
03月
05月
06月
09月
11月
2015年
01月
03月
04月
06月
2014年
05月
06月
09月
10月
11月