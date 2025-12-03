5GBASE-T搭載が特徴のASUSTOR新NAS「LOCKERSTOR Gen2+」登場　性能強化した3モデルを発表

ASUSTORの新NAS「LOCKERSTOR Gen2+」シリーズが正式発表

フィールドスリーは、ASUSTORの新NASシリーズ「LOCKERSTOR Gen2+」を発表した。リリース日は12月10日で、「LOCKERSTOR 2 Gen2+（AS6702T v2）」「LOCKERSTOR 4 Gen2+（AS6704T v2）」「LOCKERSTOR 6 Gen2+（AS6706T v2）」の3モデルがラインアップされる。価格は85,900円から。

高速化・柔軟性を高めたストレージ設計

「LOCKERSTOR Gen2+」シリーズは、5GBASE-Tポートを新たに採用することで、従来比2倍のLAN速度を実現。10Gbpsクラスに迫る通信性能を備えながら、コストパフォーマンスにも優れている。さらに4基のM.2 SSDスロットを搭載し、HDDやSSDを自由に組み合わせて利用できる柔軟なストレージ構成に対応する。背面にはUSB 2.0ポートも追加され、停電時のデータ保護にも配慮している。

最新CPUとADM 5.0によるセキュリティ・安定性の向上

シリーズの中心となるインテル製クアッドコアCPU「N5105」は、最大2.9GHzで動作し、コンテンツ制作やマルチタスク処理を効率化する。また、「ADM 5.0」オペレーティングシステムによってセキュリティレベルが引き上げられ、全体の安定性も強化された。特に監視機能の「Dr. ASUSTOR」と、接続セキュリティを高める「ADM Defender」の導入により、NAS環境の保護性能がさらに向上しているという。

「LOCKERSTOR Gen2+」シリーズのラインアップと機能強化は、ストレージニーズの多様化に応えるものであり、複数のストリーミングサービスを活用するユーザーにとっても利便性を高める設計となっている。効率的なデータ管理と柔軟なストレージソリューションの実現を目指した本シリーズは、個人からビジネス用途まで幅広いユーザーに新たな価値を提供する見込みだ。