アクワイアは12月3日、12月6日に迎える同社の31周年を記念して、Steamにてパブリッシャーセールの開催を発表した。

学園を舞台にした3Dダンジョン学園RPG「剣と魔法と学園モノ。」シリーズをはじめ、多数のゲームがお買い得価格になっている。期間は12月17日まで。

「剣と魔法と学園モノ。Anniversary Edition」

初代「ととモノ。」のリマスター版が 1240円（50％オフ） に。10種族15学科から自分好みのキャラクターを100人まで作成でき、3Dダンジョンに潜って冒険を繰り広げる。

©2024 ACQUIRE Corp. All Rights Reserved. Published by PQube Limited.

「オールインアビス イカサマサバキ」

イカサマを暴き、ポーカーでのし上がるギャンブルアドベンチャーが 1045円（50％オフ） とお買い得。バトルは「ポーカー」。相手の手札を看破したり手札を制御するスキルを用いて、勝負をコントロールするのが醍醐味だ。

©Alliance Arts Inc.

「スカーズ・オブ・マーズ」

ヒューマノイド部隊を指揮して戦い、火星の研究施設から生存者を救出するSF系RPG「スカーズ・オブ・マーズ」が 880円（60％オフ） 。最大の特徴は時間が止まらないリアルタイムバトルによる駆け引き。3×3の9マスの中で4人のキャラを動かして戦うのが忙しくも楽しいと好評。

©2024 ACQUIRE Corp. All Rights Reserved.