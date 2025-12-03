21,980円でPCIe 5.0×16！ ASRock「B850M Pro-A」などMicroATX新3モデルがパソコン工房限定発売

ASRockは、12月5日からパソコン工房限定で新たなMicro ATXマザーボード3モデルを順次販売開始する。今回発売されるのは「B850M Pro-A」、「B860M-X Gen5」、「H810M-H」の3製品で、価格はそれぞれ21,980円、17,980円、13,980円となっている。これらの製品は、拡張性と機能のバランスに優れた設計で、コンパクトなPC構築に理想的だ。

「B850M Pro-A」は、AMD B850チップセットを搭載し、8+2+1 Dr.MOS電源フェーズにより安定した電力供給を実現。さらに、高速なPCIe 5.0 x16スロットや、3つのM.2スロット、2.5G LANなど、十分な拡張性を備えており、幅広い用途に対応可能だ。AMD AM5ソケットを使用するため、最新のRyzen 9000シリーズCPUにも対応している。

「B860M-X Gen5」は、intel B860チップセットを搭載し、7+1+1+1+1電源フェーズとヒートシンクを備えており、システムの安定性を確保している。さらに、高速なPCIe 5.0 x16スロットとギガビットLANを備え、パフォーマンスと汎用性を両立している製品だ。

最後に「H810M-H」は、シンプルでありながら必要な機能を押さえた設計で、intel H810チップセットを搭載している。効率的な放熱のためのヒートシンクを持ち、様々な用途に対応できる構成を備えている。