薄型1cmで2画面出力対応！ サンワサプライのモバイルUSB-Cドックが登場

サンワサプライは12月2日、直販サイト『サンワダイレクト』にて、薄型のUSB-Cドッキングステーション「400-DKMP5GM（フルHD/2画面）」「400-DKMP6GM（4K/2画面）」を発売した。価格は「400-DKMP5GM」が4,982円（税抜）、「400-DKMP6GM」が5,436円（税抜）。

サンワサプライの新製品は、約1cmの薄さを誇り、持ち運びに便利なモバイルドッキングステーションだ。この製品はHDMIポートを2つ備えており、2画面出力を可能にする。400-DKMP5GMはフルHDの2画面出力に対応、一方、400-DKMP6GMは4Kの高解像度映像を2画面で楽しめる。ケーブルを固定できる穴があり、持ち運びもスマートだ。

さらに、このドッキングステーションは、USB-C接続によりかんたんにさまざまなデバイスに接続可能である。8-in-1の「400-DKMP5GM」は、HDMI、USB-C、USB-A、SDカード、microSDカードリーダーを備え、一方の7-in-1の「400-DKMP6GM」ではSD/microSDポートが省かれ、USB-Cポートが追加された構成となっている。どちらもPD100W急速充電に対応しており、ノートパソコンのバッテリー切れの心配も不要だ。