SSD/HDDの健康状態を“リアルタイム監視”できる透明ケースが登場　エアリアの新作が面白い

エアリアは、新たな外付けストレージケース「S.M.A.R.T 2.5-METER-/SD-U25DP1-B」を12月4日に発売すると発表した。価格は2,400円前後の見込み。

S.M.A.R.T 2.5-METER-は、シースルーの筐体を採用し、内部の基板や装着したSSD/HDDの動作を視覚的に楽しめるデザインとなっている。さらに、この製品はSSDやHDDに搭載されているS.M.A.R.T情報（温度、ヘルス状態、稼働時間など）をリアルタイムで表示し、ストレージの健康状態を常に把握することができる。

ユーザーはこれにより、データ消失のリスクを大幅に低減し、異常の早期発見をサポートする。また、USB接続で簡単に2.5インチSSD/HDDを外付け化できる上、UASPにも対応しており、高速転送が可能となっている。このため、古いPCから取り出したSSD/HDDの再利用やバックアップ用途など、幅広い場面で活用できる。

S.M.A.R.T 2.5-METER-は、手軽に装着できるよう設計されており、工具不要でSSD/HDDを差し込むだけで利用可能だ。さらに、本体サイズは約126×79×13.5mm、質量は約56gと軽量でコンパクトなため、持ち運びにも適している。対応するOSはWindows 10/11、macOS 12～となっている。

本製品の購入は、エアリアの公式通販サイトや楽天市場店などで可能だ。