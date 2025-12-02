「ファミマ・ザ・カルボナーラ」爆誕！太さ1.6mm麺を使用した“もちっとパスタ”

ファミリーマートは12月2日より、「もちっとパスタ」シリーズを全国で順次発売します。

同社は、食感に対するニーズの多様化を受け、小麦粉の粒度などを改めて見直し、新しい食感のパスタを開発。最後までもちっとした弾力と、ソースとの絡みがよいという太さ1.6㎜の麺を使用したシリーズを展開します。

【第1弾 12月2日～】落合シェフ監修作を含む2種類が登場！

第1弾として、東京・銀座で長く親しまれるイタリア料理店「LA BETTOLA da Ochiai」落合務シェフが監修したトマトパスタを含む2品が登場します。いずれも麺の弾力とソースの絡みを意識した仕立てです。

▲落合務シェフ監修 たまごとチーズのトマトパスタ 598円

発売日：12月2日

落合シェフ監修の商品は過去にも発売された人気商品です。今回は4種類のトマト原料やバジル、味噌を使ったソースに4種類のチーズ、目玉焼きを組み合わせた構成になっています。

▲ファミマ・ザ・カルボナーラ 498円

発売日：12月2日

ファミマ・ザ・パスタでは初のカルボナーラで、たまごのコクとチーズの風味を感じる濃厚ソースに、ベーコンやパルメザンチーズ、ブラックペッパーを合わせています。

【第2弾 12月9日～】ミートソースとペペロンチーノたまごが登場！

第2弾は12月9日に発売し、ミートソースとペペロンチーノたまごが並びます。

▲ファミマ・ザ・ミートソース 498円

発売日：12月9日

トマトの風味とデミグラスソースのコク深い味わい、肉の旨味をが特長というミートソースです。

▲ペペロンチーノたまご 550円

発売日：12月9日

コンソメやだしの旨味によるペペロンチーノに、たまごソースを絡めた、まろやかさの中にもパンチがあるという仕立てのパスタです。

太さ1.6mm麺で食感を追求した4品に注目！

新しい食感のパスタを提案するこのシリーズは、普段の食事で手軽に変化を楽しめる商品がそろいます。



特に注目したいのは、ファミマの名前を冠した「ファミマ・ザ・カルボナーラ」。カルボナーラソースがもったりたっぷりとかかっていて、いかにも濃厚そうですね。

また、落合務シェフ監修の「たまごとチーズのトマトパスタ」は、風味とコクにこだわった深い味わいが特長という本格派パスタとうたいます。



ファミマの本気に期待です！

※価格は税込み表記です。