12月9日発売

セブンに冬の特別な「ヱビス」がくる！ スパイス感ある「ホワイトサン」

2025年12月02日 19時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　サッポロビールは、12月9日から全国のセブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ヨーク、ヨークベニマルなどで「ヱビス クリエイティブブリュー ホワイトサン」を数量限定で発売します。

　アルコール分は5.5％のビールで2サイズ展開。価格は、350ml缶299円、500ml缶は395円です。

“スパイスが彩る”ヱビス ホワイトサン

　ヱビスブランドの独創的なシリーズである「ヱビス クリエイティブブリュー」から新しく登場する「ホワイトサン」は、小麦麦芽とスパイスのコリアンダーシードを使用し、これまでにない爽やかなコクを楽しめるというヱビスです。

　パッケージには“スパイスが彩る爽やかなコク”とキャッチコピーの記載があります。

　缶のデザインは、冬の澄んだ空に輝く太陽をゴールドとシルバーで表現し、青色のロゴを配することで冬の透明感を演出したといいます。

　なお、純アルコール量は350mlで15.4g、500mlで22g。

小麦麦芽とスパイスのコクが魅力！

　爽やかなコクとスパイスのアクセントをきかせた、冬の寒い季節に合わせた限定のビールです。

　いったいどんな味わいでしょう？飲む前から楽しみですね。数量限定での販売となるため、気になる人は早めのチェックがおすすめです。

　自宅でゆっくり過ごす時間に、普段のビールとは違った楽しみ方ができそう！

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

