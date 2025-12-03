びんとろが2貫100円～！ “生”の活〆ぶりとろも、スシロー「冬のうまいもん祭」

スシローは12月3日より、冬の味を集めた「冬のうまいもん祭」を全国で始めます。

一度も冷凍をしていない生の活〆ぶりとろや、通常よりもお得に提供されるびんとろなどが登場します。

“生”の活〆ぶりとろが登場＆

びんとろが期間限定100円～！

▲活〆ぶりとろ 180円～

活〆ぶりとろは店舗へ生のまま届けられるため、生ならではの食感と脂の甘みが特徴とされています。

▲びんとろ 通常180円～ → 100円～

※12月3日～14日の期間限定

びんとろは12月3日～14日の期間限定で、通常価格180円～のところ100円～で提供。脂のりとやわらかな食感が特徴とされており、この期間はより手軽に味わえます。

「あん肝」「たら白子」など冬の人気ネタが勢ぞろい！

その他にも、冬のうまいもんが多数登場。ねっとりとした濃厚な旨みがつまっているという「あん肝軍艦」や、コク深く濃厚な真だらの白子のとろりとしたクリーミーな味わいが特徴の「たら白子軍艦」、瀬戸内海で育てられたカキを店内で揚げた「国産カキフライにぎり タルタルソースがけ」を販売します。

▲あん肝軍艦 180円～

▲たら白子軍艦 180円～

▲国産カキフライにぎり タルタルソースがけ 360円～

巻き寿司も季節の味覚に！

また、店内巻きした「スシロー海鮮巻き重ね」の冬バージョンや、かに身と天然のあん肝、さらに塩こんぶを極上海苔で包み上げる「天然あん肝とかにの塩こんぶ手巻」や、天然鮪のねぎとろにたくあんを合わせた「国産わさびで食べる天然鮪とろたく手巻」も登場します。

▲スシロー海鮮巻き重ね（冬） 260円～

▲国産わさびで食べる天然鮪とろたく手巻 360円～

▲天然あん肝とかにの塩こんぶ手巻 360円～

冬の定番ネタをお得に味わう！

活〆ぶりとろやたら白子軍など、冬ならではの食材がそろうフェアで、季節の変化を感じながら楽しめそう。特にびんとろが期間限定で100円～となるのは見逃せません。

気になる人は早めにチェックしてください！

※価格は税込み表記です。