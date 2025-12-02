食べたい！ 4等級以上の「黒毛和牛サーロイン」ステーキが限定登場！ 脂が甘～い

「ビッグボーイ」と「ヴィクトリアステーション」は、12月4日より「国産黒毛和牛サーロインフェア」を開催します。

上質な「黒毛和牛」を年末年始限定で提供！

ハンバーグやステーキなどを提供するレストランビッグボーイで、年末年始に向けた冬のご馳走ステーキを提供するフェアが始まります。



ファアでは赤身と脂身のバランスが良いされる国産黒毛和牛サーロインを300度の高温直火で焼き上げた「国産黒毛和牛サーロイン」のメニューが登場。

▲黒毛和牛サーロイン 80g 2079円、160g 4059円



使用する黒毛和牛は肉質等級4等級以上で、柔らかい肉質と上質な甘みの脂が特長といいます。粗切りの国産わさびやガーリックチップ、選べるソースと一緒に味わえます。



ステーキはかぼちゃ、舞茸、玉ねぎ、赤パプリカ、じゃがいも、ブロッコリーの6種の野菜とともに提供されます。



また、大俵ハンバーグや牡蠣フライ、手ごねハンバーグとの組み合わせも用意しています。

▲黒毛和牛サーロイン（80g）＆大俵ハンバーグ 150g 2849円、200g 2915円、250g 3135円

▲黒毛和牛サーロイン（80g）＆牡蠣フライ 2629円

▲黒毛和牛サーロイン（80g）＆手ごねハンバーグ 2629円

▲黒毛和牛カットサーロイン（80g）のトリプルグリル（サーロイン/手ごねハンバーグ/グリルチキン） 2739円

少し贅沢なステーキを楽しみたいという時に！

ビッグボーイには、ライスバーやスープバーなど、バータイプの各種セットが用意されているため、好みのものをつけて楽しめます。



「国産黒毛和牛サーロインフェア」は、少し贅沢なステーキを楽しみたいという人にうれしい内容です。

牡蠣フライや大俵ハンバーグなど、組み合わせのバリエーションも豊富で、家族や友人とシェアしながら味わうのも良さそうですね。

年末年始の食卓を彩る選択肢としてチェックしておきましょう。なお、フェアは2026年1月上旬までの予定です。

※価格は税込み表記です。