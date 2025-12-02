総重量500g超！牛ハラミ×豚バラのボリューム丼が登場！「米より肉」な大迫力

伝説のすた丼屋は12月1日より、「極味焼 牛ハラミすた丼」各種を期間限定で販売開始しました。「極味焼 牛ハラミ油そば」も登場です。

総重量は500g超！「極味焼 牛ハラミすた丼」

“油そば”も登場

本商品は今年6月からスタートした、牛肉にフューチャーした「牛力伝シリーズ」の第4弾。今回は人気部位である「牛ハラミ」を使用した丼各種に定食を用意。また、第3弾に引き続き麺メニューである油そばも登場します。

▲極味焼 牛ハラミすた丼 1390円

希少価値が高いといわれる牛ハラミと豚バラを特製の“極味醤油ニンニクタレ”で玉ねぎと砕いたニンニクとともに炒め、大盛りご飯の上にのせた焼肉丼です。



「米はほどほどに、肉を楽しみたい」というニーズに向けて、飯量はすた丼基準ではやや控えめの約330gに対して、肉量はすた丼比2倍の約200gで、総重量は500g超。

タレは甘辛い豚丼のタレをベースに、すた丼の秘伝ニンニク醤油ダレを合わせたもので、牛ハラミの肉汁や豚バラの旨みにタレが絡む構成です。

▲極味焼 牛ハラミ油そば 1290円

油そばは全粒粉麺を使用。牛ハラミと豚バラを極味醤油ニンニクタレで炒めた具材を上からのせています。なお、1.5玉・2玉まで麺増量が無料です。

総重量は300g超で、麺を2玉にすると500g超となります。焼き上げた牛ハラミと豚バラにタレが絡み、小麦の香りがある全粒粉麺と合わせて楽しめる仕様です。

辛味噌バージョンやボリュームアレンジも！

また、ご飯とセパレートの定食バージョンも用意。



さらに、寒さが強まる時期に合わせ、特製辛味噌味でアレンジしたメニュー各種も揃えます。味醤油ニンニクタレにオリジナルの赤ダレを合わせたピリ辛のタレで、辛味を加えた仕立てです。

▲極味焼 牛ハラミすた定食 1390円

▲極味焼 牛ハラミすた丼 特製辛味噌味 1390円

▲極味焼 牛ハラミ油そば 特製辛味噌味 1290円

「肉W盛り」も！

ボリュームのアレンジも可能です。すた丼は半量の腹五分目盛り、唐揚げ3個をのせた唐揚げ合盛り、肉量を2倍にした肉W盛りを選べます。

肉W盛りは肉量約400g、総重量は700gを超える内容です。油そばは1.5玉、2玉への麺増量が無料で、並と同じ価格で量を選べます。

▲腹五分目盛り 1190円

▲唐揚げ合盛り 1690円

▲肉W盛り 2090円

油そばは麺2玉まで増量無料！

冬のイベントが続く時期に、牛肉量多めのスタミナメニューが登場。辛味噌味の展開もあり、寒い日に選びたくなりますね。

今回、第3弾の「とんこつ醤油牛カルビホルモン油そば」の流れを組む「極味焼 牛ハラミ油そば」が登場。すた丼屋の油そばは1.5玉、2玉への麺増量が無料なのもうれしいポイントです。



お腹いっぱい食べたい日は、並と同価格でボリューム満点の一杯を味わってみては？

※価格は税込み表記です。