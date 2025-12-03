ヤバすぎ濃厚！「背脂味噌壱郎」黒マー油まで効いた冬の破壊力

横浜家系ラーメン「壱角家」は、12月1日から2026年3月1日の期間限定で「背脂味噌壱郎」「背脂辛味噌壱郎」を全国の店舗で販売中。

期間限定で登場！

「背脂味噌壱郎」と「背脂辛味噌壱郎」

▲「背脂味噌壱郎」並：1200円、大：1300円

期間限定で登場する「背脂味噌壱郎」は、三種類の味噌をブレンドしたオリジナルの特製味噌を使用した濃厚な味わいが絶品の特製味噌ラーメン。



味噌ダレと壱角家スープ、背脂と黒マー油をバランスよく配合し、ご飯とも相性が良く、食欲が止まらなくなる一品だという。

▲「背脂辛味噌壱郎」並：1300円、大：1400円

もう一方の「背脂辛味噌壱郎」は特製味噌を使用した辛味噌ラーメン。味噌ダレと壱角家スープ、背脂と黒マー油をバランスよく配合した背脂味噌壱郎へ、さらに壱角家の特製辛味を野菜の上にかけることで少しずつスープに馴染ませながら辛味を楽しめるように味変の要素を加えた一品。

ともに成田空港店、神宮球場店を除く全店舗で販売する。

冬にぴったりの一杯

どちらも冬にぴったりの、ぽっかぽかに温めてくれそうな一杯。特に「背脂辛味噌壱郎」は辛さも加わることでよりこの時期に嬉しい味わいとなりそうだ。

（※文中の価格はすべて税込）