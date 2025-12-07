“ハートの雪見だいふく”発売！ 今年も「だいすき」レアパッケージが出るよ

ロッテは「雪見だいふく ハートのいちご」（194円）を12月8日に発売する。

レアパッケージ、見つけたらラッキー♡

「雪見だいふく ハートのいちご」

▲「雪見だいふく ハートのいちご」通常デザイン

季節限定で登場する「雪見だいふく ハートのいちご」は、ピンク色のかわいらしい見た目で、この時期だけのハートの形が特徴のアイス。

中身はあまずっぱい味わいのいちごアイスともちもち食感のおもちがマッチした、ピンク色の雪見だいふく。

パッケージにはレアデザインがあり、メッセージが書ける欄も。大切な誰かにメッセージが贈れる仕様となっている。

ひとつぶで幸せ〜♡

近年は毎シーズン登場している「雪見だいふく ハートのいちご」。まぁるいハートの愛らしい見た目に思わずハートをわしづかみにされてしまう。昨年に引き続いて今年もだいふくならぬ「だいすき」のレアパッケージも登場し、遊び心いっぱいだ。



なお、レアパッケージの確率は公表されてないが、Xでは「4分の1」「5分の1」といった説がみられる（昨シーズンまでの情報）。それくらいの確率ならゲットするのもそう困難ではなさそう！ せっかくならレアパッケージを探して、大事な人にプレゼントしてみたい！

（※文中の価格はすべて税込）