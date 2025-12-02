このページの本文へ

アイス型タイマーがかわいい～！ 毎年激戦の「サーティンワン福袋」、予約は12月9日スタート

2025年12月02日 11時20分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

人気の福袋が今年も！

　サーティワン アイスクリームは12月9日～29日の期間、モバイルオーダー限定で「サーティワン福袋2026」の予約を受け付けます。店頭での受け取りは2026年1月1日～7日で、数量限定です。

サーティワンの「福袋」は電子チケット＋オリジナルグッズ

　「サーティワン福袋2026」は3500円と2500円の2種類がラインアップ。いずれも、スマホ限定の電子チケットとオリジナルグッズがセットになっており、チケットは好きな商品と交換可能です。

　3500円福袋には合計3500円分の電子チケットと、オリジナルキッチンタイマーやカップ型キーホルダーなどが付き、2500円福袋には合計2500円の電子チケットとコーン型キーホルダーなど、福袋の価格で異なるオリジナルグッズがセットです。

【サーティワン福袋2026　3500円
　500円の電子チケット7枚＝3500円分
　オリジナルキッチンタイマー
　カップ型キーホルダー　

（グッズ詳細）

▲オリジナルキッチンタイマー　約6×9.5cm
　ポッピングシャワーをモチーフにしたキッチンタイマーです。「ピピピ♪」という音が鳴り、冷蔵庫に貼って使用できます。

▲カップ型キーホルダー　約3.3×3.2cｍ（チェーン除く）
　カップ型キーホルダーはラブポーションサーティワンとピンクのスプーンがセットになっています。


【サーティワン福袋2026　2500円】
　500円の電子チケット5枚＝2500円分
　コーン型キーホルダー
　ラバーヘアクリップ
　マルチシリコーンバンド

（グッズ詳細）

▲コーン型キーホルダー　約3×7cm（チェーン除く）
　コーン型キーホルダーはポッピングシャワーをモチーフにしています。

▲ラバーヘアクリップ　約6.8×1.6cm
　ラバーヘアクリップはラブポーションサーティワンをすくったスプーンのデザインです。

▲マルチシリコーンバンド　各約1.5×10cm
　マルチシリコーンバンドは、ポッピングシャワーとラブポーションサーティワンデザインの2本セットです。お菓子の袋やコードを留められるアイテムです。



■■■サーティワン福袋2026■■■
価格：3500円／2500円
モバイルオーダー予約：12月9日10時～29日20時　※なくなり次第終了
店頭引き渡し：2026年1月1日～7日
店舗販売：2026年1月1日～期間限定販売　※なくなり次第終了
※モバイルオーダー予約及び店頭販売は、一部店舗では取り扱いがない

手に入れたい人は予約がマスト！
12月9日をお忘れなく

　毎年大人気のサーティワンの福袋が2026年版も数量限定で登場。オリジナルグッズは人気アイスがモチーフとなったかわいいデザインで、サーティワンのファンは見逃せませんね。

　1月1日から店頭販売もありますが、人気で早期に売れてしまいそうなので、確実に手に入れたい人は、モバイルオーダー予約がマスト。昨年までの情報だと予約開始直後からアクセスが集中するという話もあり、入手はまさに激戦。12月9日の予約開始日をお忘れなく！

※価格は税込み表記です。

