先端テックニュースまとめ読み from MITテクノロジーレビュー 第359回
自宅に亀裂も、衛星データで永久凍土解析／中国発AIエージェント「Manus」開発者の素顔
2025年12月01日 09時00分更新
世界最先端のテクノロジー情報をお届けするグローバルメディア「MITテクノロジーレビュー」から、ビジネスに役立つ注目のテック企業の最新動向、イノベーションにつながる最新の研究内容をピックアップして紹介します。
沈むアラスカ、自宅に亀裂も 衛星データで永久凍土解析、 町の安全を守る
地面が沈み、家に亀裂が入るアラスカの町。衛星から地中の氷を解析する新技術が、移転先の安全性を検証し、住民の意思決定を支える。従来は数万ドルの調査が数百ドルで可能になり、米軍も軍事インフラの安定性評価にこの技術を活用する。
10代でアプリ起業、中国発AIエージェント「Manus」開発者の素顔
高校2年生でブラウザーアプリを開発し国際的な賞を受賞、20歳でフォーブスの表紙を飾った。32歳のイーチャオ・ジが手がけるAIエージェント「Manus」は、中国チームが欧米のインフラで構築し、世界中のユーザーを狙う。
ビタミンDはなぜ重要？ 骨だけでない、免疫・心臓への影響も
日照時間が減る冬は、「サンシャインビタミン」とも呼ばれるビタミンDが不足しがちだ。骨の健康だけでなく、免疫システムや心臓の健康にも影響することが最近の研究で明らかになりつつある。
発表！ MITTRが選ぶ、 日本発のU35イノベーター 2025年版
MITテクノロジーレビュー［日本版］は、35歳未満の優れたイノベーターを表彰する「Innovators Under 35 Japan 2025」の受賞者を発表した。
私の健康度はどれぐらい？ 新しい「免疫スコア」が 見えない病気を教えてくれる
イェール大学の免疫学者から届いたメールには、筆者の免疫システムを100万個の細胞レベルで解析した結果が添付されていた。新たな「免疫スコア」は、症状が現れる前に病気を発見する時代の到来を告げている。
親密さ増すAIボット、究極の個人情報が企業の収益に：FT✕MITTR
AIチャットボットは、ソーシャルメディア以上に親密な対話空間を作り出す。ユーザーが語る情報が多いほど、チャットボットは魅力的になり、企業はモデル改善と広告用データを得る。プライバシーリスクは「不可避な機能」だとFT・MITTR記者は指摘する。
電力需要40%増へ、AIはどう影響？ IEA報告3つのポイント
AIによる電力需要は今後、世界にどのような影響を与えていくのか？ 国際エネルギー機関（IEA）が発表した2025年の「世界エネルギー展望」から、3つのポイントを解説する。
MITテクノロジーレビューからのお知らせ
12/17 Innovators Under 35 Japan Summit 2025開催
「Innovators Under 35 Japan」の2025年度受賞者10人をお披露目。受賞者全員による活動内容のプレゼンテーション、本年度の審査に参加した荒井 朋子氏（千葉工業大学 惑星探査研究センター 所長）による特別講演などのプログラムをご用意しています。AI、コンピューティング、気候テック、医学生物工学など、各分野の若きイノベーターたちにぜひご注目ください。
また、今年は、【会場参加限定】で、受賞者と名刺交換や記念撮影ができる「フォト＆グリート」タイム（15分間）を新設！ ぜひ現地にお越しください。
この連載の記事
-
第357回
ビジネス新抽出技術でリチウム採掘の「つるはし」目指す／家もトラクターも自分で作る「文明のDIYキット」
-
第355回
ビジネス世界最大の蓄熱電池が稼働／オープンAI「Atlas」が残念な理由
-
第354回
ビジネス粘菌の「超能力」で都市インフラを設計／ニューラリンク元社長、「人工視覚」実用化
-
第353回
ビジネスチャットGPTに深刻なカースト差別／ビル・ゲイツが気候に投資し続ける理由
-
第352回
ビジネスウィキペディアにAI汚染の波／MITTRが注目する世界の気候テック企業10社
-
第351回
ビジネスチャットGPTといつの間にか親密関係に／なぜ「核融合」に資金が集まるのか
-
第350回
ビジネス米核融合ベンチャーが10億ドル契約／CDC元所長「1カ月電撃解任」の舞台裏
-
第349回
ビジネスAIは動画をどう作れるようになったのか？／ゲノム生成時代の幕開け
-
第348回
ビジネス大企業が巨額を投資する「疑惑の森」の正体／進化した最新AIクローン技術
-
第347回
ビジネス日本発・伝説のロボット玩具／インド「トリウムの夢」は花開くか
- この連載の一覧へ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
-
-
-
-
ASCII倶楽部ポーランドにみるインフラ後進国がNFCで先んじた理由
-
データセンター増え続ける地方のデータセンター、知っておきたい「本当のワケ」