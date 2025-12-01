自宅に亀裂も、衛星データで永久凍土解析／中国発AIエージェント「Manus」開発者の素顔

12/17 Innovators Under 35 Japan Summit 2025開催

「Innovators Under 35 Japan」の2025年度受賞者10人をお披露目。受賞者全員による活動内容のプレゼンテーション、本年度の審査に参加した荒井 朋子氏（千葉工業大学 惑星探査研究センター 所長）による特別講演などのプログラムをご用意しています。AI、コンピューティング、気候テック、医学生物工学など、各分野の若きイノベーターたちにぜひご注目ください。

また、今年は、【会場参加限定】で、受賞者と名刺交換や記念撮影ができる「フォト＆グリート」タイム（15分間）を新設！ ぜひ現地にお越しください。