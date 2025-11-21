このページの本文へ

11月26日～ペッパーランチで

「ステーキ専用ライス」付き贅沢肉セットが気になる！ トリュフマヨをご飯に

2025年11月21日 17時30分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

これまでのフィレステーキがさらにアップグレード！

　ペッパーランチは「フィレステーキ」（100g／1290円〜）を11月26日から2月8日まで期間限定で販売する。

　

セットのライスも今だけ豪華！「フィレステーキ」

　鉄皿にのったステーキやハンバーグを提供する「ペッパーランチ」で、年末年始の時期にふさわしい、豪華な「フィレステーキ」が登場。

　従来フィレを使ったステーキをさらにアップグレードさせて、よりジューシーに、より柔らかく品質向したもの。

「フィレステーキ」（写真は150g）

　フィレ肉は脂肪分が少なくキメが細かい、柔らかな希少性の高い部位。

　この特徴を更に引き立てる味付けとして「バルサミコソース」を開発。バルサミコ酢特有の強い酸味を抑え、食べやすいように甘酸っぱい味付けに仕上げている。

セットにつく「専用ライス」

　さらに、今回のセットに付いてくる“専用ライス”には年末年始のスペシャルな時期にふさわしいトリュフが薫るマヨネーズを使用。

　トリュフの風味とフライドオニオンの香ばしさが合わさり、より一層“特別なごちそう感”を引き立てるという。

　季節の付け合わせには今シーズン収穫したサツマイモを使用。細部にまで“冬のごちそうらしさ”が感じられる工夫を凝らした。


■フィレステーキ（特製バルサミコソース付き）セット　※専用ライス付き
　100g／1580円、120g／1730円、150g／1970円
■フィレステーキ（特製バルサミコソース付き）
　100g／1290円、120g／1440円、150g／1680円

「専用ライス」が気になる！

　贅沢さはもちろん、冬らしさもとことん感じられる「フィレステーキ」。年末年始のご褒美や、家族との集まりにちょっと贅沢に楽しみたい。

　特にトリュフが薫るマヨネーズを使用した「専用ライス」が気になる！ステーキと一緒に食べて相性を確かめたい！

　（※文中の価格はすべて税込）

